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Cyberpunk 2077 работает на PS4 и Xbox One «на удивление хорошо»
Источник материала: Onliner
CD Projekt RED довольна тем, как предстоящая Cyberpunk 2077 показывает себя на консолях PlayStation и Xbox прошлого поколения. Такой ответ получили инвесторы компании на прямой вопрос о состоянии игры.
Отвечал на этот вопрос лично президент и исполнительный директор Адам Кичиньский.
— Конечно, производительность немного ниже, чем на Pro-версиях консолей. Но на удивление хорошо она работает для такого огромного мира. Немного хуже, но очень хорошо.
Топ-менеджер добавил, что трехнедельная задержка выхода игры помогла команде многого добиться в плане ее производительности на консолях текущего поколения.
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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CD Projekt RED довольна тем, как предстоящая Cyberpunk 2077 показывает себя на консолях PlayStation и Xbox прошлого поколения. Такой ответ получили инвесторы компании на прямой вопрос...
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