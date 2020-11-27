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Cyberpunk 2077 работает на PS4 и Xbox One «на удивление хорошо»

27.11.2020 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

CD Projekt RED довольна тем, как предстоящая Cyberpunk 2077 показывает себя на консолях PlayStation и Xbox прошлого поколения. Такой ответ получили инвесторы компании на прямой вопрос о состоянии игры.

Отвечал на этот вопрос лично президент и исполнительный директор Адам Кичиньский.

— Конечно, производительность немного ниже, чем на Pro-версиях консолей. Но на удивление хорошо она работает для такого огромного мира. Немного хуже, но очень хорошо.

Топ-менеджер добавил, что трехнедельная задержка выхода игры помогла команде многого добиться в плане ее производительности на консолях текущего поколения.

Игра Cyberpunk 2077 для Xbox One
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
119 р.
4 предложения
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CD Projekt RED довольна тем, как предстоящая Cyberpunk 2077 показывает себя на консолях PlayStation и Xbox прошлого поколения. Такой ответ получили инвесторы компании на прямой вопрос...
 
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