Cyberpunk 2077 работает на PS4 и Xbox One «на удивление хорошо»

Источник материала: Onliner

CD Projekt RED довольна тем, как предстоящая Cyberpunk 2077 показывает себя на консолях PlayStation и Xbox прошлого поколения. Такой ответ получили инвесторы компании на прямой вопрос о состоянии игры.

Отвечал на этот вопрос лично президент и исполнительный директор Адам Кичиньский.

— Конечно, производительность немного ниже, чем на Pro-версиях консолей. Но на удивление хорошо она работает для такого огромного мира. Немного хуже, но очень хорошо.

Топ-менеджер добавил, что трехнедельная задержка выхода игры помогла команде многого добиться в плане ее производительности на консолях текущего поколения.