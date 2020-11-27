Ведущую программы «Час суда» осудили за мошенничество

Источник материала: Tut.by

Известная ведущая популярного в свое время шоу «Час суда» Елена Дмитриева осуждена за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.





Как было доказано в суде, Елена Дмитриева ввела в заблуждение крупного предпринимателя. По версии следствия, она обещала ему юридическую помощь при урегулировании спора с партнером.

На самом деле Елена Дмитриева просто забрала деньги, и обещания, как посчитал суд, не исполнила. Телеведущую приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Елена Дмитриева вела юридическое шоу на «Доверии» и «Мире», а также курировала работу правовых служб других каналов.