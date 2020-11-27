ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ведущую программы «Час суда» осудили за мошенничество

27.11.2020 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известная ведущая популярного в свое время шоу «Час суда» Елена Дмитриева осуждена за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.


Как было доказано в суде, Елена Дмитриева ввела в заблуждение крупного предпринимателя. По версии следствия, она обещала ему юридическую помощь при урегулировании спора с партнером.

На самом деле Елена Дмитриева просто забрала деньги, и обещания, как посчитал суд, не исполнила. Телеведущую приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Елена Дмитриева вела юридическое шоу на «Доверии» и «Мире», а также курировала работу правовых служб других каналов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наконец-то дослужился. Пиневич официально стал главой Минздрава. Надолго ли?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика