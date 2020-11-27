Виктор Гончаренко: «Я против, когда омоновцы бьют простой белорусский народ»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну раскритиковал действия белорусского ОМОНа против протестующих.



Фото: ПФК ЦСКА

— Как и любой нормальный человек, я категорически против, когда омоновцы бьют простой белорусский народ. Для всех людей понятно, что это неправильно. У меня есть среди омоновцев знакомые — это здоровые мужики. И когда они бьют народ, я эту ситуацию не понимаю и высказываю им свое возмущение при встрече. Тем более мы знаем, что наш народ добродушный и не злобный, — сказал Гончаренко.

При этом Виктор Гончаренко заявил, что не поддерживает решение форварда ЦСКА Ильи Шкурина отказаться выступать за сборную Беларуси.

Отметим, что еще 15 августа в интервью «Прессболу» Гончаренко выступил против насилия и за честный подсчет голосов.

— Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос.