Что угрожает здоровью человека в космосе? Около 200 ученых представили исследования на эту тему

Источник материала: Tut.by

Ученые представили самое масштабное исследование на тему рисков для здоровья в космосе. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на журнал Cell .



Астронавты-близнецы Скотт и Марк Келли. Фото: NASA

Космос — неблагоприятная среда для человека. Мы уже знаем из исследований космонавтов, в частности близнецов-астронавтов NASA Скотта и Марка Келли (на фото выше), что пребывание вне Земли влияет на приток крови к мозгу, изменяет микробиом кишечника, усиливает воспаление и вызывает помутнение зрения, ломкость костей и мышечное истощение.

Исследования на мышах, имитирующие космический полет, также показали, что полет в космос приводит к старению иммунной системы и повреждению мозга.

Теперь благодаря коллективным усилиям ученые опубликовали почти 30 статей, в которых исследуются риски для здоровья, связанные с космическими путешествиями. Этот перечень статей представляет собой самый большой набор данных по космической биологии из когда-либо созданных и включает в себя обширный анализ наблюдений за мушками, червями, мышами и, конечно же, космонавтами.

Некоторые результаты подтверждают то, что мы и так знали о проблемах со здоровьем, связанных с космосом, в то время как другие исследования предоставляют новые данные, уточняют предыдущие результаты или находят способы улучшить будущие эксперименты.

Отмечается, что опасность для здоровья представляют как перегрузки при взлете, так и опасная космическая радиация и микрогравитация. Например, во время путешествия на Марс астронавты выйдут далеко за пределы защитной магнитосферы Земли и будут подвергаться воздействию космического излучения в течение значительного периода времени.

Для космонавтов, парящих в условиях низкой гравитации на борту Международной космической станции, самый продолжительный срок пребывания любого человека в настоящее время составляет 437 дней. Ясно, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы по-настоящему оценить риски для здоровья, связанные с дальними космическими полетами, и ученым просто нужно работать с данными, которые уже у нас есть.

Во многих исследованиях, опубликованных в этом сборнике, были объединены или повторно проанализированы данные предыдущих экспериментов, которые доступны исследователям через такие порталы, как платформа NASA GeneLab.

В одном исследовании, например, были проанализированы данные около 60 астронавтов и сотни образцов из GeneLab, чтобы найти универсальный механизм, связывающий широко распространенные изменения в различных генах, клетках, тканях, системах организма, органах и мышцах.

В целом исследование показало «системные сдвиги» в функции митохондрий, компонентов клеток, которые преобразуют кислород и питательные вещества в энергию. Авторы пишут, что это может объяснить нарушения, наблюдаемые в иммунной системе и циркадных ритмах астронавтов.

В другом исследовании сравнивались данные близнецов Келли с данными 11 других астронавтов, которые провели около шести месяцев на МКС. Исследователи обнаружили, что теломеры — концевые участки хромосом, которые с возрастом обычно разрушаются — у некоторых астронавтов удлинились во время космического полета, но в целом у группы после возвращения теломеры были короче, чем до полета.

Также одно исследование пришло к интересным выводам вроде того, что всплеск молекул, свидетельствующих о воспалении, в крови вернувшегося на землю астронавта Скотта Келли могло быть скорее признаком регенерации мышц, чем иммунным ответом.

Очевидно, что эти исследования ограничены очень небольшим количеством астронавтов и животных, которых мы можем отправить в космос, а именно мух и червей. Так, исследование круглых червей на МКС обнаружило небольшие изменения примерно в 1000 генах, особенно в генах, связанных с функцией нервных клеток, в то время как другое исследование, на этот раз с мухами, показало, что длительное пребывание в условиях микрогравитации снижает силу их сердца.

В целом этот сборник документов — работа около 200 исследователей из НАСА и других правительственных агентств, университетов и групп аэрокосмической отрасли — представляет собой весомый вклад в наше понимание рисков для здоровья от пребывания в космосе.