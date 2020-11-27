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Киреев: отношение Запада к России приобрело антагонистический характер

27.11.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Киреев: отношение Запада к России приобрело антагонистический характер

Санкции Евросоюза, позиция возможного преемника Дональда Трампа, избранного президента США Джозефа Байдена по Беларуси и России, вызваны желанием Запада остановить развитие России и Китая любым путем, а отношение Запада к русскому миру приобрело антагонистический характер, считает известный российский политический эксперт Владимир Киреев. 

© Sputnik
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"Долгое время, особенно после "перестройки", была надежда на то, что мы можем не конфликтно сосуществовать со странами Запада, а Россия может стать частью элитарного политического клуба за счет отказа от своей идеологии и подчинения своей экономики западной. Оказалось, что западный клуб достаточно тесен и замкнут, а западные элиты не видят элит российских в своем числе. По этому настоящей глобализации Запад не хочет, он не хочет ни российской, ни китайской, ни латиноамериканской конкуренции в политике, экономике и идеологии", ― говорит собеседник Sputnik.

Комментарий известного политического эксперта Владимира Киреева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему Запад не хочет конкурировать с Россией и Китаем и всячески препятствует их развитию, рассуждает российский политический эксперт Владимир Киреев.
 
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