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Гончаренко: «Как и любой нормальный человек, я против, когда омоновцы бьют простой народ»
Источник материала: UDF
Фото: ПФК ЦСКА
— Как я любой нормальный человек, я категорически против, когда омоновцы бьют простой белорусской народ. Для всех людей понятно, что это неправильно. У меня есть среди омоновцев знакомые — это здоровые мужики. И, когда они бьют народ, я эту ситуацию не понимаю и высказываю им свое возмущение при встрече. Тем более, мы знаем, что наш народ добродушный и не злобный, — сказал Гончаренко.
При этом Виктор Гончаренко заявил, что не поддерживает решение форварда ЦСКА Ильи Шкурина отказаться выступать за сборную Беларуси.
Отметим, что еще 15 августа в интервью «Прессболу» Гончаренко выступил против насилия и за честный подсчет голосов.
— Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.
Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос.
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«Считаю происходящее недопустимым», - сказал тренер ЦСКА.
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