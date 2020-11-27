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Иллюстративное фото

Нарушение сердечного ритма

Раздражительность

Бессонница

Судороги

Продукты, в которых содержится магний

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четыре признака нехватки магния. Их надо видеть сразу, не доводя до проблем с сердцем Высокое содержание магния наблюдается в некоторых приправах и ароматных травах.

Доктор Мясников упомянул о симптомах, указывающих на нехватку магния в организме.Магний - это микроэлемент, который поддерживает здоровье сердца. Здоровое сердце всегда имеет нормальную частоту сокращений, а любые его отклонения указывают на нехватку магния в организме (разумеется, в том случае, если речь идет не о каких-либо физиологических причинах сбоя).Крайняя раздражительность по пустякам - еще один явный симптом дефицита магния в организме. Все дело в том, что магний - это микроэлемент, благоприятно воздействующий на нервную систему организма человека и поддерживающий ее в тонусе.Стоит отметить, что при нормализации уровня магния в организме раздражительность и агрессия сами по себе пропадают куда-то уже в течение суток. Стоит ли напоминать о том, что стресс - это причина массы недугов. Выходит, магний - это микроэлемент, спасающий от целого ряда проблем со здоровьем.Отсутствие крепкого и продолжительного сна - это еще одно проявление нарушения работы нервной системы. Нормализовав уровень магния в организме, человек сразу забывает, что такое бессонница: сон приходит к нему быстро, а процесс отдыха происходит долго и без пробуждений.При наличии судорог в теле обязательно следует обратить внимание на уровень магния в своем организме. Все дело в том, что данный микроэлемент способствует расслаблению мускулатуры тела, поэтому, как только вы приведете в норму показатель Mg, сразу позабудете о неприятных ощущениях в конечностях и других частях тела.Доктор Мясников подметил, что продукты, содержащие магний, должны включать в свой рацион абсолютно все люди. Это касается даже тех, у кого анализы показывают норму этого микроэлемента.обратил внимание, что магний - это вещество, которое в большей степени содержится не в крови (именно ее берут на анализ), а в мышцах и костях.Мясников также назвал те продукты, в составе которых содержится наибольшее количество магния. К их числу, прежде всего, относятся самые разные орехи, а также зелень и овощи зеленого цвета.Высокое содержание магния также наблюдается в некоторых приправах и ароматных травах (в частности, в кориандре, базилике и шалфее), рисовых отрубях, фасоли и чечевице.Также организм человека прекрасно извлекает магний из натуральных молочных продуктов, а также из темного шоколада, содержание какао в котором - не менее 72 %.