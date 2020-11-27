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Четыре признака нехватки магния. Их надо видеть сразу, не доводя до проблем с сердцем
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Доктор Мясников упомянул о симптомах, указывающих на нехватку магния в организме.
Нарушение сердечного ритма
Магний - это микроэлемент, который поддерживает здоровье сердца. Здоровое сердце всегда имеет нормальную частоту сокращений, а любые его отклонения указывают на нехватку магния в организме (разумеется, в том случае, если речь идет не о каких-либо физиологических причинах сбоя).
Раздражительность
Крайняя раздражительность по пустякам - еще один явный симптом дефицита магния в организме. Все дело в том, что магний - это микроэлемент, благоприятно воздействующий на нервную систему организма человека и поддерживающий ее в тонусе.
Стоит отметить, что при нормализации уровня магния в организме раздражительность и агрессия сами по себе пропадают куда-то уже в течение суток. Стоит ли напоминать о том, что стресс - это причина массы недугов. Выходит, магний - это микроэлемент, спасающий от целого ряда проблем со здоровьем.
Бессонница
Отсутствие крепкого и продолжительного сна - это еще одно проявление нарушения работы нервной системы. Нормализовав уровень магния в организме, человек сразу забывает, что такое бессонница: сон приходит к нему быстро, а процесс отдыха происходит долго и без пробуждений.
Судороги
При наличии судорог в теле обязательно следует обратить внимание на уровень магния в своем организме. Все дело в том, что данный микроэлемент способствует расслаблению мускулатуры тела, поэтому, как только вы приведете в норму показатель Mg, сразу позабудете о неприятных ощущениях в конечностях и других частях тела.
Продукты, в которых содержится магний
Доктор Мясников подметил, что продукты, содержащие магний, должны включать в свой рацион абсолютно все люди. Это касается даже тех, у кого анализы показывают норму этого микроэлемента.
Александр Мясников обратил внимание, что магний - это вещество, которое в большей степени содержится не в крови (именно ее берут на анализ), а в мышцах и костях.
Мясников также назвал те продукты, в составе которых содержится наибольшее количество магния. К их числу, прежде всего, относятся самые разные орехи, а также зелень и овощи зеленого цвета.
Высокое содержание магния также наблюдается в некоторых приправах и ароматных травах (в частности, в кориандре, базилике и шалфее), рисовых отрубях, фасоли и чечевице.
Также организм человека прекрасно извлекает магний из натуральных молочных продуктов, а также из темного шоколада, содержание какао в котором - не менее 72 %.
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Высокое содержание магния наблюдается в некоторых приправах и ароматных травах.
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