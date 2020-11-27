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Жарихин: «Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал вести себя как обычно»

27.11.2020 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жарихин: «Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал вести себя как обычно»
Фото: ТАСС
26 ноября в Минск к Александру Лукашенко по поручению Владимира Путина прилетал глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил белорусскому политику о неких обещаниях, которые тот дал на встрече с президентом России в Сочи. Правда, о чем именно шла речь во время двусторонних переговоров, до сих пор неизвестно.

Ситуацию «МК» попросил прокомментировать заместителя главы Института стран СНГ Владимира Жарихина.

«Заявление Лаврова было тонким дипломатическим намеком на то, что Россия соблюдает свою часть договоренностей, достигнутых в Сочи, а вот к Лукашенко есть вопросы: «Как у тебя дела с реформой Конституции и досрочными президентскими выборами? Как дела с многовекторностью, с которой ты обещал покончить, а теперь снова к ней пытаешься вернуться?» Видимо, разговор на эту тему было не самый простой.

При этом Лукашенко не выполняет не только эти обязательства, но и те, которые связаны с военно-политической сферой, Союзным государством и так далее. Минск до сих пор не признал Крым частью России, возникает вопрос, почему тогда Россия признала его шестое переизбрание? Должны быть взаимные обязательства, но Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал вести себя как обычно. При этом у Москвы плохой выбор: либо Лукашенко, либо Светлана Тихановская и ее команда, которые еще хуже. И Лукашенко этим беспардонно пользуется», - считает российский эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
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У Москвы плохой выбор: либо Лукашенко, либо Светлана Тихановская и ее команда.
 
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