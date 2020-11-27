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«Заявление Лаврова было тонким дипломатическим намеком на то, что Россия соблюдает свою часть договоренностей, достигнутых в Сочи, а вот к Лукашенко есть вопросы: «Как у тебя дела с реформой Конституции и досрочными президентскими выборами? Как дела с многовекторностью, с которой ты обещал покончить, а теперь снова к ней пытаешься вернуться?» Видимо, разговор на эту тему было не самый простой.



При этом Лукашенко не выполняет не только эти обязательства, но и те, которые связаны с военно-политической сферой, Союзным государством и так далее. Минск до сих пор не признал Крым частью России, возникает вопрос, почему тогда Россия признала его шестое переизбрание? Должны быть взаимные обязательства, но Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал вести себя как обычно. При этом у Москвы плохой выбор: либо Лукашенко, либо Светлана Тихановская и ее команда, которые еще хуже. И Лукашенко этим беспардонно пользуется», - считает российский эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жарихин: «Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал вести себя как обычно» У Москвы плохой выбор: либо Лукашенко, либо Светлана Тихановская и ее команда.

Он напомнил белорусскому политику о неких обещаниях, которые тот дал на встрече с президентом России в Сочи. Правда, о чем именно шла речь во время двусторонних переговоров, до сих пор неизвестно.Ситуациюпопросил прокомментировать заместителя главы Института стран СНГ