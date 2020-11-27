Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«У врачей реанимации зарплата порядка 7—9 тысяч», — подчеркнул Игорь Юркевич. — Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок».

«Они делают большое дело. Если в «красной» зоне человек работает, пусть он и получает», — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко рассказали, что реаниматологи в 6-й больнице зарабатывают до 9000 рублей в месяц Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают.

При этом у врачей — более 3300 рублей, у среднего медицинского персонала — 2400, у других сотрудников — 1360, пишет