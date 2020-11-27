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Лукашенко рассказали, что реаниматологи в 6-й больнице зарабатывают до 9000 рублей в месяц

27.11.2020 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко рассказали, что реаниматологи в 6-й больнице зарабатывают до 9000 рублей в месяц
Фото: БЕЛТА
Главврач 6-й минской больницы Игорь Юркевич сообщил сегодня Александру Лукашенко, что средняя зарплата в больнице за октябрь составила более 2200 рублей.

При этом у врачей — более 3300 рублей, у среднего медицинского персонала — 2400, у других сотрудников — 1360, пишет БЕЛТА.

«У врачей реанимации зарплата порядка 7—9 тысяч», — подчеркнул Игорь Юркевич. — Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок».


«Они делают большое дело. Если в «красной» зоне человек работает, пусть он и получает», — сказал Лукашенко.
 
 
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Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают.
 
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