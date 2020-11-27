Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар снова резко дорожает. Похоже, до Нового года курс будет только расти Белорусский рубль отреагировал на это вполне предсказуемо — ослабел.

В РФ закончился налоговый период, и доллар принялся дорожать. Свою роль сыграло и окончание недели. 27 ноября курс американской валюты на Московской бирже подрос на 40,81 копейки, до 75,8599 RUB.Белорусский рубль отреагировал на это вполне предсказуемо — ослабел.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября выглядят следующим образом:- курс доллара увеличился на 0,0147 (+0,57%), до 2,5817 белорусского рубля;- евро вырос на 0,0208 (+0,68%), до 3,0794 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0080 (+0,24%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4056 белорусского рубля, за сотню.