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Доллар снова резко дорожает. Похоже, до Нового года курс будет только расти

27.11.2020 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар снова резко дорожает. Похоже, до Нового года курс будет только расти
Фото: TUT.BY
Никаких собственных причин для роста у рубля больше не осталось. Все теперь напрямую будет зависеть от поведения нефти. Плюс, декабрь — это время, когда люди активно скупают валюту. Тем более, в такой «интересный» год, как 2020-ый. Поэтому нынешний резкий скачок курса американской валюты обещает быть не последним в уходящем году.

В РФ закончился налоговый период, и доллар принялся дорожать. Свою роль сыграло и окончание недели. 27 ноября курс американской валюты на Московской бирже подрос на 40,81 копейки, до 75,8599 RUB.

Белорусский рубль отреагировал на это вполне предсказуемо — ослабел.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября выглядят следующим образом:

- курс доллара увеличился на 0,0147 (+0,57%), до 2,5817 белорусского рубля;

- евро вырос на 0,0208 (+0,68%), до 3,0794 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0080 (+0,24%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4056 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль отреагировал на это вполне предсказуемо — ослабел.
 
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