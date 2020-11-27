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Лукашенко: «незнакомому президенту» нельзя отдавать действующую Конституцию
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, - цитирует политика агентство
«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы наверное заметили, что основной удар наших
протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, - напомнил Александр Лукашенко. - Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».
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