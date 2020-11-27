Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА . - Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда». «Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, - цитирует политика агентство. - Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, - напомнил Александр Лукашенко. - Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «незнакомому президенту» нельзя отдавать действующую Конституцию «Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас...»

«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы наверное заметили, что основной удар наших