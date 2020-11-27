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Лукашенко: «незнакомому президенту» нельзя отдавать действующую Конституцию

27.11.2020 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «незнакомому президенту» нельзя отдавать действующую Конституцию
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, - цитирует политика агентство БЕЛТА. - Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».


«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы наверное заметили, что основной удар наших
протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, - напомнил Александр Лукашенко. - Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».
 
 
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