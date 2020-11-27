In absentia. Белорусских силовиков будут судить по всей Европе

В Генеральную прокуратуру Литвы подано заявление о досудебной проверке случая применения пыток со стороны представителей власти Беларуси, сообщил адвокат Гедрюс Данелюс 27 ноября в Вильнюсе на пресс-конференции, трансляция которой велась в youtube-канале балтийского информагентства BNS.

Речь идет о случае с совладельцем минского цветочного магазина «Первый цветной» Максимом Хорошиным, которого задержали 13 октября в столице. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи.



Максим Хорошин и Светлана Тихановская

Впоследствии Хорошин заявил о жестоком избиении во время задержания, а также непосредственно в милиции. В ГУВД Мингорисполкома информацию о причиненных ему телесных повреждениях назвали «еще не проверенной» и заявили, что у него есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки.

18 октября стало известно, что Хорошин уехал из Беларуси, как оказалось, в Литву.

На сегодняшней пресс-конференции Максим рассказал о том, как с ним обходились, а также сообщил, что покинул страну из опасения быть посаженным в тюрьму.

«То, что происходит сейчас в Беларуси, — это правда страшно. Если кто-то думает, что в XXI веке где-то в центре Европы происходит что-то похожее, то вряд ли. Мы очень рассчитываем на широкую огласку и международную помощь, поскольку сами в Беларуси сегодня справиться не можем. Я надеюсь, что мое дело станет первым подобным делом, а виновные люди будут наказаны по закону», — отметил Хорошин.

Он добавил, что в самой Беларуси не начато ни одного дела по факту избиения мирных граждан, несмотря на сотни соответствующих заявлений.

Адвокат Гедрюс Данелюс подчеркнул, что в литовском законодательстве «предусмотрена возможность уголовного преследования in absentia». То есть законы Литвы позволяют проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно лишь присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора.

По словам Данелюса, ситуацию с Хорошиным можно квалифицировать по ст. 100-3 Уголовного кодекса Литвы («Запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права»).

Данелюс сообщил, что помимо заявления Генпрокуратуре Литвы были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы, описывающие телесные повреждения потерпевшего, фото- и видеоматериалы. Также было указано имя «человека, который мог совершить это преступление», — представителя главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

«Мы думаем, что конкретно в этой ситуации есть много улик, поэтому это не просто декларация, а реальная возможность уголовного преследования за преступление, указанное в международном праве. Мы думаем, что это будет хорошим примером для других случаев уголовного преследования за нарушения прав человека», — отметил адвокат.

Победой в таком процессе, по его словам, «будет само обвинительное решение как таковое». «Для процесса экстрадиция не нужна, если есть другие доказательства, улики, которые позволяют вынести приговор в суде здесь, на территории Литвы. Повторю, в литовском законодательстве предусмотрен процесс in absentia», — пояснил он.

Старший политический советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Александр Добровольский заявил, что штаб Тихановской «в координации с группой юристов из самых разных стран, которые готовят к подаче такие же заявления по поводу людей, находящихся под защитой других стран».

«Универсальная уголовная юрисдикция позволяет проводить расследования во многих странах. <…> Иски готовятся в Польше, прорабатывается вопрос подачи исков в Германии, Бельгии и Нидерландах, — сказал он. — Таких исков будет много, потому что сотни людей оказались за пределами Беларуси после того, как были подвергнуты пыткам. География не будет большой, потому что основным условием является нахождение потерпевшего на территории страны, которая дает ему защиту. Поэтому, скорее всего, это будут страны, где уже находятся или куда попадут белорусы, подвергнувшиеся пыткам».

«Конечный результат — осуждение этих людей (ответственных за пытки. — БелаПАН) в Беларуси. Промежуточный результат — объявление тех людей, которые будут признаны в результате расследования исполнителями этих преступлений, в международный розыск. То есть эти люди должны появиться в списках Интерпола», — отметил политсоветник Тихановской.

Координационный центр проекта будет находиться в Вильнюсе.