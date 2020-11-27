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У подозреваемого в убийстве Романа Бондаренко нашли особняк за $1 миллион

27.11.2020 15:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У подозреваемого в убийстве Романа Бондаренко нашли особняк за $1 миллион

  • 27.11.2020, 15:29
  • 4,155
У подозреваемого в убийстве Романа Бондаренко нашли особняк за миллион

Покупка была сделана два месяца назад.

Оказывается, буквально два месяца назад Дмитрий Басков – глава федерации хоккея и по совместительству главарь бандитской группировки , которая до смерти избила Романа Бондаренко, прикупил себе вот такое поместье под Минском, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

Дом в английском стиле находится по адресу Ждановичи, улица 1-я Дачная, дом 8 и оформлен на его жену.

Ориентировочная стоимость особняка – 1 миллион долларов.

«Страшно далеки они от народа», — отмечает телеграм-канал


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