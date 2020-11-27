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У подозреваемого в убийстве Романа Бондаренко нашли особняк за $1 миллион
Источник материала: Хартия'97
У подозреваемого в убийстве Романа Бондаренко нашли особняк за $1 миллион
Покупка была сделана два месяца назад.
Оказывается, буквально два месяца назад Дмитрий Басков – глава федерации хоккея и по совместительству
Дом в английском стиле находится по адресу Ждановичи, улица 1-я Дачная, дом 8 и оформлен на его жену.
Ориентировочная стоимость особняка – 1 миллион долларов.
«Страшно далеки они от народа», — отмечает телеграм-канал
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Покупка была сделана два месяца назад.
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