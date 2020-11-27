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Ученые обнаружили на комете последний из шести необходимых для появления жизни элементов
Источник материала: Хартия'97
Ученые обнаружили на комете последний из шести необходимых для появления жизни элементов
Проанализированы данные, которые были собраны станцией «Розетта».
Международная группа ученых под руководством Гарри Лето из Университета Турку изучила частицы пыли из ядра кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и заметила в них присутствие фосфора в твердой форме. Это доказывает, что все необходимые для возникновения жизни элементы могли быть занесены кометами, сообщает
Ученые проанализировали данные, которые были собраны станцией «Розетта». Исследователи анализировали информацию с инструмента COSIMA (Cometary Secondary Ion Mass Analyser), который был важной частью полезной нагрузки зонда «Розетта». Этот аппарат на протяжении двух лет занимался подробным изучением кометы 67P/Чурюмова — Герасименко с расстояния в несколько километров. Среди прочего зонд захватил частички пыли, летающие вокруг нее. Их выбило из ядра кометы либо струями газа из-за испарения вещества, либо в результате столкновения с космической пылью.
Инструмент анализировал химический состав пыли с помощью механизма масс-спектрометрии вторичных ионов. То есть, образцы обстреливали ионами индия, а затем изучали спектр возникших в исследуемом материале вторичных ионов. В одной из серий таких экспериментов обнаружили ионы фосфора (P+). Поскольку образцы были твердыми и собраны в открытом космосе без окружающего газа, из этого следовало одно: в материале из ядра кометы есть твердые соединения фосфора.
Наличие этого соединения в нелетучих соединениях позволяет ему перемещаться между разными космическими телами. То есть, подобный механизм можно рассматривать в качестве ответа на вопрос, каким образом на Земле появились необходимые для зарождения жизни элементы.
Кроме того, на комете также нашли фтор в твердой форме, но он встречался здесь и ранее. Подавляющее большинство известных человеку биологических молекул содержат шесть ключевых химических элементов. Их обозначают аббревиатурой CHNOPS: углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S).
Откуда на Земле взялись первые четыре, было известно уже давно – ими богаты астероиды класса С, которые часто падают на нашу планету. С фосфором ситуация до недавнего времени было непонятной, некоторое его количество находили в газообразной форме вокруг молодых звезд и в комах комет. Но для того, чтобы попасть в больших количествах на другое небесное тело, элемент должен содержаться в твердой форме. Это открытие очень важно для понимания распространения необходимых для возникновения жизни химических элементов.
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Проанализированы данные, которые были собраны станцией «Розетта».
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