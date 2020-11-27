Лукашенко считает, что такую Конституцию незнакомому президенту отдавать нельзя

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко сказал, что он выступает за новую Конституцию, и объяснил почему.

Александр Лукашенко во время посещения 6-й клинической больницы подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию, передает БЕЛТА .

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, – сказал он.

По словам Лукашенко, его в данной ситуации волнует, чтобы незнакомому президенту такую Конституцию не отдали.

«Будет беда», – уверен он.

«У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», – пояснил он.