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Лукашенко: Незнакомому президенту нельзя отдавать действующую Конституцию

27.11.2020 16:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко, пытаясь заверить всех в том, что он искренне заинтересован в обновленной конституции синеокой, даже придумал очередную теорию из серии «чем тупее, тем якобы правдивее».

"Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда".

"У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - продолжал пенсионер.

Далее, он очень красноречиво обозначил свое отношение к им же созданной вертикали власти - «слава богу».

"Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - резюмировал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко, пытаясь заверить всех в том, что он искренне заинтересован в обновленной конституции синеокой, даже придумал очередную теорию из серии «чем тупее, тем...
 
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