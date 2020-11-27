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Наконец-то дослужился. Пиневич официально стал главой Минздрава. Надолго ли?

27.11.2020 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После перевода еще в августе экс-министра Караника главой Гродненщины, Пиневич исполнял обязанности министра



Лукашенко назначил сегодня министра здравоохранения, сообщает "Пул Первого". Им стал Дмитрий Пиневич, который с 24 августа исполнял обязанности министра. До этого чиновник занимал должность первого замминистра.

Любопытно, что эту должность он занимал аж при трёх министрах — Василии Жарко, Валерии Малашко и Владимире Каранике.

Должность министра была вакантна три месяца — после того как Владимир Караник был назначен главой Гродненского облисполкома.
 
 
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После перевода еще в августе экс-министра Караника главой Гродненщины, Пиневич исполнял обязанности министра
 
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