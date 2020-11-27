Наконец-то дослужился. Пиневич официально стал главой Минздрава. Надолго ли?









Лукашенко назначил сегодня министра здравоохранения, сообщает "Пул Первого". Им стал Дмитрий Пиневич, который с 24 августа исполнял обязанности министра. До этого чиновник занимал должность первого замминистра.





Любопытно, что эту должность он занимал аж при трёх министрах — Василии Жарко, Валерии Малашко и Владимире Каранике.





Должность министра была вакантна три месяца — после того как Владимир Караник был назначен главой Гродненского облисполкома.







