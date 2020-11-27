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Силовикам приготовиться искать свои имена в списках Интерпола: штаб Тихановской подал первое заявление

27.11.2020 16:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Штаб Светланы Тихановской подал первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции.

Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным — бизнесменом, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву. По делу Хорошина собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков.

Адвокат Гедрюс Данелюс, подавший заявление в генпрокуратуру Литвы, пояснил, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление совершалось не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора.

Штаб Светланы Тихановской разрабатывает подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни беларусов, прошедшие через пытки со стороны силовиков. В Вильнюсе будет находиться координационный центр проекта.

Советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что конечная цель – уголовное преследование в Беларуси, а промежуточная – объявление преступников в международный розыск: «Мы запустили этот проект в рамках Народного Трибунала. Каждый, кто совершает преступления и бьет дубинками людей, должен понести ответственность и не удивляться, когда его имя появится в списках Интерпола».

 
Теги: Минск
 
 
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Штаб Светланы Тихановской подал первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции. Это заявление для возбуждения уголовного...
 
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