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Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем

27.11.2020 16:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заброшенные промзоны в развитых европейских странах сейчас активно получают новую жизнь и функции. Ревитализация обычно заканчивается созданием жилых и общественных пространств, дополняющих друг друга. В старую котельную, расположенную в нидерландском городе Зандам на западе страны, въехала пара художников. И места в здании хватило не только на просторную квартиру.

В самом конце XVII века в Зандаме жил русский царь Петр I, решивший самолично изучить корабельное дело. Но судостроение было не единственным профилем этого городка. Здесь мололи муку, делали бумагу, обслуживали китобоев, а в XX веке Зандам стал важным центром лесопильной промышленности. Сейчас настала пора разбираться с накопившимся историческим наследием. На одну из городских котельных обратила внимание семья художников, получившая в свое распоряжение просторные площади на 350 кв. м.

Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем

Собственно жилая часть разместилась на втором этаже. Центральным элементом является спальня хозяев, причем высота потолков позволила создать у нее дополнительный уровень с ванной комнатой. Рядом находится гостевая комната, гардеробная, еще один санузел и открытая кухня. К ним примыкает и собственная галерея, где владельцы помещения выставляют свои произведения.

Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем

Пространство внизу отдано под работу. Компанию кабинету составляет мастерская, способная существовать автономно. Все зоны этих апартаментов объединены одним художественным решением, в котором сочетаются белый цвет (стены и потолки), дерево и латунь. Ею отделаны некоторые структурные элементы квартиры, например кухня. Мебель соответствует общей колористике.

Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем
Квартира дня. Артистичный лофт с печкой и медведем

 
 
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Заброшенные промзоны в развитых европейских странах сейчас активно получают новую жизнь и функции. Ревитализация обычно заканчивается созданием жилых и...
 
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