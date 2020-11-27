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Представлены первые умные часы Redmi за $45

27.11.2020 16:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бюджетный суббренд Xiaomi Redmi представил свои первые умные часы, которые в рознице будут продаваться по привлекательной цене в 299 юаней, что эквивалентно примерно $45. Часы оборудованы 1,4-дюймовым прямоугольным дисплеем с изогнутым стеклом.

На одной из граней часов находится единственная кнопка. В остальном управление осуществляется через сенсорный экран и подключение к приложению Mi Fit.

Часы оборудованы NFC, Bluetooth 5.0, пульсометром. Их можно погружать на глубину до 50 метров.

Xiaomi обещает, что часы будут держать заряд до семи дней. В режиме энергосбережения — до 12 дней.

В магазине будут доступны часы в черном, белом и синем цветах. Ремешки — черный, белый, синий, зеленый и розовый.

Часы поступят в продажу в Китае 1 декабря. Будут продаваться и на международном рынке.

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10 предложений
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Бюджетный суббренд Xiaomi Redmi представил свои первые умные часы, которые в рознице будут продаваться по привлекательной цене в 299 юаней, что эквивалентно примерно $45....
 
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