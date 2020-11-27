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Новую BMW 4-Series оценили в Беларуси в 35,8 тысячи евро (за базу)

27.11.2020 16:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минск прибыла самая спорная с точки зрения дизайна новинка BMW за последнее время — купе 4-Series второго поколения. Поклонники мюнхенских автомобилей никак не могут определиться, смогут они привыкнуть к этим здоровенным «ноздрям» или нет. Базовая комплектация «Четверки» стоит 35,8 тысячи евро по курсу. 

Крупные воздухозаборники в бампере получили сетчатую решетку — такую же, как на моделях BMW M. Сдвоенная вертикальная решетка радиатора — современная интерпретация элементов дизайна исторических моделей BMW 328 и BMW 3,0 CSi. Вытянутые фары с элегантными обводами заходят на передние крылья и выделяют 4-Series на фоне других моделей BMW.

Новую BMW 4-Series оценили в Беларуси в 35,8 тысячи евро (за базу)

BMW 4-Series комплектуется новой версией 8-ступенчатой коробки передач Steptronic. Функция Sprint меняет характеристики двигателя и переключения скоростей для максимальной динамики при обгонах и отзывчивости при маневрах.

Новую BMW 4-Series оценили в Беларуси в 35,8 тысячи евро (за базу)

Модель доступна к заказу у официального дилера BMW в следующих модификациях: BMW 420i Coupe, BMW 420d Coupe, BMW 420d xDrive Coupe, BMW M440i xDrive Coupe. В шоуруме находится самая мощная версия BMW M440i xDrive Coupe.

Новую BMW 4-Series оценили в Беларуси в 35,8 тысячи евро (за базу)
BMW 2 серия Grand Tourer I (F46), 2016 г.в., 138 000 км
черный, минивэн, дизель 1.5 л, автоматическая, передний привод
37 992 р.
14 800$ / 12 421€
BMW X6 I (E71) 35i, 2008 г.в., 204 000 км
серый, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
34 652 р.
13 499$ / 11 329€
BMW 5 серия V (E60/E61) XD, 2006 г.в., 34 000 км
серебристый, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
15 399 р.
5999$ / 5035€
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Теги: Минск
 
 
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В Минск прибыла самая спорная с точки зрения дизайна новинка BMW за последнее время — купе 4-Series второго поколения. Поклонники мюнхенских автомобилей никак не могут...
 
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