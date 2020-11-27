Новую BMW 4-Series оценили в Беларуси в 35,8 тысячи евро (за базу)

Источник материала: Onliner

В Минск прибыла самая спорная с точки зрения дизайна новинка BMW за последнее время — купе 4-Series второго поколения. Поклонники мюнхенских автомобилей никак не могут определиться, смогут они привыкнуть к этим здоровенным «ноздрям» или нет. Базовая комплектация «Четверки» стоит 35,8 тысячи евро по курсу.

Крупные воздухозаборники в бампере получили сетчатую решетку — такую же, как на моделях BMW M. Сдвоенная вертикальная решетка радиатора — современная интерпретация элементов дизайна исторических моделей BMW 328 и BMW 3,0 CSi. Вытянутые фары с элегантными обводами заходят на передние крылья и выделяют 4-Series на фоне других моделей BMW.





BMW 4-Series комплектуется новой версией 8-ступенчатой коробки передач Steptronic. Функция Sprint меняет характеристики двигателя и переключения скоростей для максимальной динамики при обгонах и отзывчивости при маневрах.





Модель доступна к заказу у официального дилера BMW в следующих модификациях: BMW 420i Coupe, BMW 420d Coupe, BMW 420d xDrive Coupe, BMW M440i xDrive Coupe. В шоуруме находится самая мощная версия BMW M440i xDrive Coupe.



