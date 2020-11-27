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Автобус МАЗ-303 взял серебро в конкурсе BCVRus-2020
На всякий случай сначала напомним значение аббревиатур. ITOY это International Truck of the Year, где
Однако конкуренты были сильны, и МАЗу досталось серебро. Победителем в номинации «Перспектива года» стал все тот же MAN TGX, признанный и
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В конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Перспектива года» серебряную медаль взял городской автобус нового поколения МАЗ-303....
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