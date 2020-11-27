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Автобус МАЗ-303 взял серебро в конкурсе BCVRus-2020

27.11.2020 16:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Перспектива года» серебряную медаль взял городской автобус нового поколения МАЗ-303. Конкурс BCVRus является внутрироссийским аналогом ITOY, и его «Золотой руль» — награда также весьма престижная.

На всякий случай сначала напомним значение аббревиатур. ITOY это International Truck of the Year, где победил MAN TGX. A BCVRus расшифровывается как Best Commercial Vehicle in Russia. Конкурс ВСVRus, в отличие от ITOY, проводится в нескольких номинациях. Одна из них — «Перспектива года». В номинации «Перспектива года» могут номинироваться модели-прототипы, готовящиеся к серийному производству и показанные на выставках или иных публичных мероприятиях не позже первого полугодия года проведения конкурса. Таким образом, МАЗ-303, еще не серийный, в эту номинацию подходил.

Автобус МАЗ-303 взял серебро в конкурсе BCVRus-2020

Однако конкуренты были сильны, и МАЗу досталось серебро. Победителем в номинации «Перспектива года» стал все тот же MAN TGX, признанный и «Лучшим грузовиком года Европы». Пандемия СOVID-19 не позволила, увы, провести церемонию награждения победителей юбилейного, двадцатого по счету, конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в привычном формате. Тем не менее, в режиме онлайн конкурс состоялся.

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В конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Перспектива года» серебряную медаль взял городской автобус нового поколения МАЗ-303....
 
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