Автобус МАЗ-303 взял серебро в конкурсе BCVRus-2020

В конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Перспектива года» серебряную медаль взял городской автобус нового поколения МАЗ-303 . Конкурс BCVRus является внутрироссийским аналогом ITOY, и его «Золотой руль» — награда также весьма престижная.

На всякий случай сначала напомним значение аббревиатур. ITOY это International Truck of the Year, где победил MAN TGX . A BCVRus расшифровывается как Best Commercial Vehicle in Russia. Конкурс ВСVRus, в отличие от ITOY, проводится в нескольких номинациях. Одна из них — «Перспектива года». В номинации «Перспектива года» могут номинироваться модели-прототипы, готовящиеся к серийному производству и показанные на выставках или иных публичных мероприятиях не позже первого полугодия года проведения конкурса. Таким образом, МАЗ-303 , еще не серийный, в эту номинацию подходил.





Однако конкуренты были сильны, и МАЗу досталось серебро. Победителем в номинации «Перспектива года» стал все тот же MAN TGX, признанный и «Лучшим грузовиком года Европы» . Пандемия СOVID-19 не позволила, увы, провести церемонию награждения победителей юбилейного, двадцатого по счету, конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в привычном формате. Тем не менее, в режиме онлайн конкурс состоялся.