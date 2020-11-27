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Парень так много играл в видеоигры, что его решили наградить. А он бросил это дело и сосредоточился на медицине
Источник материала: СТВ
Молодой человек с удовольствием проводил время за видеоиграми и стал одним из лучших киберспортсменов страны. Теперь он не только победитель футбольного турнира, но ещё и будущий врач.
Как
На турнире Ониши добрался до полуфинала, где одолел противника из Бразилии, а в финале сразился с игроком из Индонезии. Японец играл за «Барселону», а другой финалист предпочёл клуб «Монако». И на 61 минуте Масато вырвал победу, забив единственный мяч.
Это достижение решили поощрить -в университете, ведь Ониши умело распределял время и не забывал про учёбу. Молодой человек получил студенческую награду. Однако теперь японец собирается на киберспортивную «пенсию».
Вскоре Масато предстоит пройти через национальный экзамен, а затем он будет стажироваться в больнице в префектуре Кагава. Пока что парень не уверен, в какой именно области он будет работать, но предполагает, что посвятит себя лечению игровой зависимости.
«Я подошёл к игровой зависимости настолько близко, насколько это возможно. Надеюсь, я смогу использовать свои знания, чтобы помогать другим людям», – сказал Ониши.
Впрочем, японец не считает, что зря тратил время, играя в видеоигры. По его словам, игры – это та область, где каждый может чувствовать себя активным участником, не испытывая затруднений. Благодаря играм парень стал увереннее и научился лучше общаться с людьми.
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Парень так много играл в видеоигры, что его решили наградить. А он бросил это дело и сосредоточился на медицине
Молодой человек с удовольствием проводил время за видеоиграми и стал одним из лучших киберспортсменов страны. Теперь он не только победитель футбольного турнира,...
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