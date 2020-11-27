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Виктор Гончаренко: «Я против, когда омоновцы бьют простой белорусский народ»

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну раскритиковал действия белорусского ОМОНа против протестующих.

Виктор Гончаренко: «Я против, когда омоновцы бьют простой белорусский народ»

Фото: ПФК ЦСКА

— Как и любой нормальный человек, я категорически против, когда омоновцы бьют простой белорусский народ. Для всех людей понятно, что это неправильно. У меня есть среди омоновцев знакомые — это здоровые мужики. И когда они бьют народ, я эту ситуацию не понимаю и высказываю им свое возмущение при встрече. Тем более мы знаем, что наш народ добродушный и не злобный, — сказал Гончаренко.

При этом Виктор Гончаренко заявил, что не поддерживает решение форварда ЦСКА Ильи Шкурина отказаться выступать за сборную Беларуси, отмечает SPORT.TUT.BY.

 
 
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Главный тренер московского ЦСКА раскритиковал действия белорусского ОМОНа против протестующих.
 
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