Видеофакт. Майк Тайсон съел на День благодарения ухо Роя Джонса — пока шоколадное!

Боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон на День благодарения съел шоколадное ухо Роя Джонса, с которым вскоре должен встретиться на ринге.





Как сообщает Meduza , Тайсон выложил на своем ютьюб-канале запись тихого семейного ужина. Вместо традиционной индейки знаменитый боксер подал к столу торт в виде головы Джонса и стал накладывать своим детям кусочки — дочери, к примеру, достался нос. Тайсон же заявил, что предпочитает уши. А объедки со стола отдали собаке.

Бой Тайсона и Джонса намечен на 29 ноября. Нокаут будет разрешен. Впервые боксеры могли встретиться на ринге еще в 2003 году, но матч так и не состоялся.

В 1997 году во время боя с Эвандером Холифилдом Тайсон укусил противника за ухо. После этого за Тайсоном закрепилась слава человека, которому только дай повод применить зубы.

Напомним, что VOKA покажет в прямом эфире первый бой Тайсона после 15-летнего перерыва, его соперником будет экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.

Трансляция поединка начнется 29 ноября в 05:00 по минскому времени. Комментировать бой будет Арташес Антонян вместе с известным тренером по боксу Константином Маханьковым. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA — с любого устройства и в сети любого оператора.