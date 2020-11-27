ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-министр труда Польши: Мы упрощаем условия приема на работу для белорусов

27.11.2020 16:47 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Вице-министр труда Польши: Мы упрощаем условия приема на работу для белорусов

  • 27.11.2020, 16:41
Вице-министр труда Польши: Мы упрощаем условия приема на работу для белорусов

С декабря белорусы, имеющие гуманитарную визу, освобождаются от обязанности получать разрешение на работу.

Польша упрощает формальности для белорусов, которые захотят устроиться на работу. С начала декабря граждане Беларуси, имеющие гуманитарную визу, будут освобождены от обязанности получать разрешение на работу, – объясняет заместитель министра развития, труда и технологий Ивона Михалек. Это касается врачей и медсестер, а также белорусских IT-специалистов, приезжающих в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour, передает «Польское радио».

«В Беларуси на данный момент сложная общественно-политическая ситуация, и мы хотели бы, чтобы граждане этой страны имели у нас возможность работать», – подчеркнула замминистра Михалкова.

При этом она отметила, что работа белорусов в Польше, особенно в системе здраоохранения, на данный момент очень востребована.

«Я ежедневно получаю по несколько сообщений из польских регионов, что там не хватает врачей, медсестер, медицинских спасателей. В период пандемии они очень востребованы. Важно, чтобы наши граждане получали хорошую медицинскую помощь», – отметила замглавы ведомства.

Замминистра Михаил также обратила внимание, что ситуация на рынке труда в Польше одна из лучших во всем Евросоюзе, это уже несколько месяцев подтверждают данные Евростата. Также данные Главного статистического управления за октябрь свидетельствуют о том, что безработица в Польше не растет.

За 5 месяцев безработица удерживается на одном и том же уровне – 6,1%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С декабря белорусы, имеющие гуманитарную визу, освобождаются от обязанности получать разрешение на работу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новы рэкорд. За суткі на COVID-19 захварэў 1621 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика