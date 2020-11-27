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Студенты трех вузов страны провели акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Студенты трех вузов страны провели акцию протеста
Они объявили о создании студенческого Объединения искусств.
Акцию против милицейского беспредела провели студенты трёх творческих вузов страны: БГАМ, БГАИ, БГУКИ. Также молодые люди объявили о создании студенческого Объединения искусств (СОИ).
Об этом сообщает телеграм-канал
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Они объявили о создании студенческого Объединения искусств.
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