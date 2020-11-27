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Студенты трех вузов страны провели акцию протеста

27.11.2020 16:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Студенты трех вузов страны провели акцию протеста

  • 27.11.2020, 16:28
  • 1,052
Студенты трех вузов страны провели акцию протеста

Они объявили о создании студенческого Объединения искусств.

Акцию против милицейского беспредела провели студенты трёх творческих вузов страны: БГАМ, БГАИ, БГУКИ. Также молодые люди объявили о создании студенческого Объединения искусств (СОИ).

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

 
 
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Они объявили о создании студенческого Объединения искусств.
 
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