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«Белорусы сплотились против общего врага»

27.11.2020 16:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Белорусы сплотились против общего врага»

  • 27.11.2020, 16:20
  • 1,512
«Белорусы сплотились против общего врага»
Фото: AFP

Придумано множество новых идей, инициатив и способов протеста.

Пишет читатель телеграм-канала «Баста»:

- Белорусы придумали множество новых идей, инициатив и способов протеста.

Многие из нас начали смотреть на нашу борьбу глубже, вдумчиво, тысячный раз задавая себе вопрос «Что делать?».

Мы видим развитие протеста, ощущение движения вперёд и сплочение гражданского общества против общего врага.

Думка, Суполки, КОТОСы, обсуждения дома, на работе, с друзьями, на улице — все это превращает нас в новое общество, которое борется за право зваться свободным.

Какой же колоссальный потенциал в нас, родные!

Каждый день на шаг впереди. Плечом к плечу.

Спасибо за то, что мы есть друг у друга!

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Придумано множество новых идей, инициатив и способов протеста.
 
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