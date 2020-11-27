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«Белорусы сплотились против общего врага»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусы сплотились против общего врага»
Придумано множество новых идей, инициатив и способов протеста.
Пишет читатель телеграм-канала
- Белорусы придумали множество новых идей, инициатив и способов протеста.
Многие из нас начали смотреть на нашу борьбу глубже, вдумчиво, тысячный раз задавая себе вопрос «Что делать?».
Мы видим развитие протеста, ощущение движения вперёд и сплочение гражданского общества против общего врага.
Думка, Суполки, КОТОСы, обсуждения дома, на работе, с друзьями, на улице — все это превращает нас в новое общество, которое борется за право зваться свободным.
Какой же колоссальный потенциал в нас, родные!
Каждый день на шаг впереди. Плечом к плечу.
Спасибо за то, что мы есть друг у друга!
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Придумано множество новых идей, инициатив и способов протеста.
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