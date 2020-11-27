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«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?

27.11.2020 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот раз представители органов власти, депутаты и эксперты встретились с рабочей молодежью.

Площадкой для обсуждений стал ресурсный центр молодежных инициатив «Ступени». В рамках открытого диалога были озвучены предложения о перспективах развития молодежной политики.

«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?

На заседании подняли темы социальных гарантий для молодых людей, их трудоустройства и карьерного роста. Каждый желающий смог высказаться и задать вопросы.

«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим, что сегодня все течет, меняется, в том числе и сфера управления молодежной политикой. Нам важно здесь сегодня определить векторы, по которым мы будем развиваться. Мы должны здесь тоже определить ту форму, по которой мы будем координировать и управлять молодежной политикой и у нас в городе. Ну и предложить варианты для того, чтобы они были рассмотрены на уровне всей республики, чтобы молодежь сама могла влиять. В принципе, это сегодня есть, но нужна система, я считаю, так скажем, более обширная и структурная, нежели та, которая существует в нашей стране. Чтобы было больше социальных лифтов, больше возможностей реализовать свою инициативу.

Что волнует белорусов? Ко Всебелорусскому народному собранию уже поступило более 8 тысяч предложений

«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?

На встрече участники диалоговой площадки пришли к выводу о необходимости создания отдельного государственного органа, который будет координировать работу молодежных организаций. После самые интересные предложения рассмотрят и проанализируют на Всебелорусском народном собрании.

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Люди в материале: Cергей Клишевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот раз представители органов власти,...
 
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