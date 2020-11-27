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«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот раз представители органов власти, депутаты и эксперты встретились с рабочей молодежью.
Площадкой для обсуждений стал ресурсный центр молодежных инициатив «Ступени». В рамках открытого диалога были озвучены предложения о перспективах развития молодежной политики.
На заседании подняли темы социальных гарантий для молодых людей, их трудоустройства и карьерного роста. Каждый желающий смог высказаться и задать вопросы.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На встрече участники диалоговой площадки пришли к выводу о необходимости создания отдельного государственного органа, который будет координировать работу молодежных организаций. После самые интересные предложения рассмотрят и проанализируют на Всебелорусском народном собрании.
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Новости Беларуси. В Минске продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этот раз представители органов власти,...
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