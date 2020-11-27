Беларусь может ужесточить распределение выпускников вузов

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня анонсировал серьезные изменения в системе высшего медицинского образования, которые могут привести к ужесточению условий обязательного распределения выпускников вузов.

"Мы очень серьезно с будущего года изменим системы высшего образования. Основное внимание будет уделено целевому направлению: ты направил абитуриента в медуниверситет, он учится, ты ему помогаешь и платишь стипендию - забирай его на работу", - заявил сегодня Лукашенко.

Он не уточнил детали грядущих изменений.