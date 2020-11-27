Пиневич официально возглавил Минздрав

Александр Лукашенко подписал указ о назначении министром здравоохранения Дмитрия Пиневича. Информацию сообщил телеграм-канал пресс-службы Лукашенко, а на его официальном сайте она пока так и не появилась.

Дмитрий Пиневич с 24 августа исполнял обязанности главы Минздрава, а ранее занимал пост первого заместителя министра здравоохранения. пережима этим занимал должность председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма, управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Беларуси, работал главврачом 6-й городской клинической больницы Минска, замглавного врача по медицинской части для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы столицы.

Пиневич был назначен и.о.министра после того, как его предшественника 22 августа внезапно назначили возглавлять Гродненскую область. Кандидатуру Караника предложил на этот пост Александр Лукашенко в ходе поездки в Гродненскую область.

«Вы первый губернатор, которого представили прямо на площади. С Вас многое причитается!! Вы должны помочь Гродненской области!», - заявил тогда Лукашенко.