Новым спортивным директором ФХБ стал защитник команды Лукашенко

Экс-хоккеист национальной сборной Андрей Башко стал новым спортивным директором Федерации хоккея Беларуси.





В прошлом он выступал за разные команды страны, а также клубы КХЛ – хабаровский "Амур" и минское "Динамо". 38-летний спортсмен представлял Беларусь в составе юниорской, молодежной и национальной сборных.





В ФХБ он будет курировать комплектование национальной сборной по хоккею, подготовку юных хоккеистов, а также разработку документов соревнований под эгидой федерации.





Стоит отметить, что Башко регулярно выступает за команду Лукашенко на Рождественском турнире.





Занимавший пост спортивного директора ФХБ Владимир Бережков покинул его в начале ноября – официально в связи с истечением срока действия контракта.











