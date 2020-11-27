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Новым спортивным директором ФХБ стал защитник команды Лукашенко

27.11.2020 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На место Бережкова назначен экс-хоккеист национальной сборной и Андрей Башко

Экс-хоккеист национальной сборной Андрей Башко стал новым спортивным директором Федерации хоккея Беларуси.

В прошлом он выступал за разные команды страны, а также клубы КХЛ – хабаровский "Амур" и минское "Динамо". 38-летний спортсмен представлял Беларусь в составе юниорской, молодежной и национальной сборных.

В ФХБ он будет курировать комплектование национальной сборной по хоккею, подготовку юных хоккеистов, а также разработку документов соревнований под эгидой федерации.

Стоит отметить, что Башко регулярно выступает за команду Лукашенко на Рождественском турнире.

Занимавший пост спортивного директора ФХБ Владимир Бережков покинул его в начале ноября – официально в связи с истечением срока действия контракта.
 
 
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На место Бережкова назначен экс-хоккеист национальной сборной и Андрей Башко
 
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