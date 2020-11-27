﻿ Еще одна жертва коронавируса? В Пинске умер известный тренер по каратэ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одна жертва коронавируса? В Пинске умер известный тренер по каратэ

27.11.2020 17:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководитель спортивного клуба «Сайва» Павел Бабич-Островский умер после месяца в больнице. Офицальная причина смерти не называется. Именно таким образом власти скрывают реальную ситуацию с COVID-19

Как сообщает Медиа-Полесье, последние несколько недель он провёл в больнице, где и умер.

Состояние здоровья тренера резко ухудшилось около месяца назад. Перед этим Павел побывал на соревнованиях. После поездки почувствовал, что нуждается в медицинской помощи. 

Несколько недель провёл в больнице, реанимации. У близких теплилась надежда, что организм спортсмена справится с осложнениями, которые вызвала болезнь. Но 25 ноября его не стало.

Павел Бабич-Островский являлся призёром чемпионата Европы, победителем и призёром международных соревнований, чемпионатов Республики Беларусь по шотокан каратэ-до. Имел четвёртый дан. 

В качестве тренера он воспитал не одну сотню каратистов. Многие из них стали победителями и призёрами соревнований разного уровня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель спортивного клуба «Сайва» Павел Бабич-Островский умер после месяца в больнице. Офицальная причина смерти не называется. Именно таким образом власти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья Дмитрия Баскова обзавелась шикарным домом под Минском. Вот как он выглядит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика