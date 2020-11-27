Еще одна жертва коронавируса? В Пинске умер известный тренер по каратэ

Медиа-Полесье , последние несколько недель он провёл в больнице, где и умер. Как сообщает, последние несколько недель он провёл в больнице, где и умер.





Состояние здоровья тренера резко ухудшилось около месяца назад. Перед этим Павел побывал на соревнованиях. После поездки почувствовал, что нуждается в медицинской помощи.





Несколько недель провёл в больнице, реанимации. У близких теплилась надежда, что организм спортсмена справится с осложнениями, которые вызвала болезнь. Но 25 ноября его не стало.



