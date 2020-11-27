Саснович удостоена престижной премии ITF









У мужчин подобной чести удостаивались Максим Мирный (2013) и Владимир Волчков (2015).





Совет директоров ITF предложил Белорусской теннисной федерации выдвинуть кандидатуру Александры Саснович на получение премии, так как ее достижения в рамках выступления за национальную сборную Республики Беларусь в матчах Кубка Федерации (Кубок Билли Джин Кинг — с 2020 г.) являются выдающимися. Александра приняла участие в 21 матче и провела 38 поединков за команду, одержав 23 победы.





Торжественная церемония вручения премии состоится, как только памятная статуэтка будет доставлена в Республику Беларусь







