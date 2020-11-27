Семья Баскова, которого связывают с избиением Бондаренко, купила элитный дом за 400 тысяч долларов

Источник материала: KYKY

Семья главы ФХБ Дмитрия Баскова купила усадьбу в английском стиле в лесу у Минского моря. Недалеко находится санаторий «Беларусочка», пишет «Трибуна».

Усадьба выставлялась на продажу несколько лет назад, за нее запрашивали более 1,1 миллиона долларов. Жилая площадь дома — 264,8 «квадрата».

Сделка была заключена в сентябре 2020 года. Элитная недвижимость зарегистрирована на супругу Дмитрия Баскова. Как сообщает активист Антон Мотолько, семье Баскова дом обошелся в 400 тысяч долларов.

Дмитрия Баскова, а также его приятеля — многократного чемпиона мира по муайтай Дмитрия Шакуту связывают с трагической гибелью Романа Бондаренко. Людей, похожих на Баскова и Шакуту, видели на «Площади Перемен» вечером 11 ноября во время избиения Бондаренко, который скончался в реанимации 12 ноября. 16 ноября Латвия запретила Баскову и Шакуте въезд на свою территорию.

Обложка: TUT.by.