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Семья Баскова, которого связывают с избиением Бондаренко, купила элитный дом за 400 тысяч долларов
Источник материала: KYKY>
Семья главы ФХБ Дмитрия Баскова купила усадьбу в английском стиле в лесу у Минского моря. Недалеко находится санаторий «Беларусочка»,
Усадьба выставлялась на продажу несколько лет назад, за нее запрашивали более 1,1 миллиона долларов. Жилая площадь дома — 264,8 «квадрата».
Сделка была заключена в сентябре 2020 года. Элитная недвижимость зарегистрирована на супругу Дмитрия Баскова. Как сообщает активист Антон Мотолько, семье Баскова дом обошелся в 400 тысяч долларов.
Обложка: TUT.by.
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Семья главы ФХБ Дмитрия Баскова купила усадьбу в английском стиле в лесу у Минского моря. Недалеко находится санаторий «Беларусочка», пишет «Трибуна». ...
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