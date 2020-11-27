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«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

27.11.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Универсальный электрогриль Bosch со съемными пластинами — 189 р. (скидка 100 р.)


Электрогриль Bosch TFB3323V
1800 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), рабочая поверхность 310x220 мм
–35%189 р.
8 предложений

Погружной блендер Redmond c режимом «Турбо» — 69 р. (скидка 33 р.)


Погружной блендер Redmond RHB-2941
3 отзыва
1300 Вт, 1 скорость
–32%69,90 р.
22 предложения

Блендер Bosch с вакууматором — 200 р. (скидка 52 р.)


Погружной блендер Bosch MS6CB61V5
1000 Вт, 12 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
–21%200 р.
2 предложения

Мультиварка Redmond для экспериментов на кухне — 99 р. (скидка 26 р.)


Мультиварка Redmond RMC-M38
мультиварка, объем 4 л, покрытие чаши керамическое, мощность 860 Вт, 9 программ, пароварка
–19%99,90 р.
15 предложений

Популярная СВЧ-печь Midea с электронным управлением — 149 р. (скидка 32%)


Микроволновая печь Midea AM720C4E-W
14 отзывов
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 20 л, выходная мощность микроволн 700 Вт, управление электронное, автоприготовление, цвет белый
–32%149 р.
7 предложений

Система обратного осмоса Ecosoft — от 199 р. (скидка 29%)
Вернем еще 14 р. при оплате Onliner Клевер


Система обратного осмоса ECOSOFT Standard MO550ECOSTD
3 отзыва
система обратного осмоса, производительность: 0.13 л/мин, количество ступеней очистки: 5
–29%199 р.
3 предложения
Система обратного осмоса ECOSOFT Standard с минерализатором MO650MECOSTD
3 отзыва
система обратного осмоса, количество ступеней очистки: 6
–19%259 р.
3 предложения

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Встраиваемый холодильник Bosch, изготовленный в Германии, — 1569 р. (скидка 530 р.)
Вернем еще 110 р. при оплате Onliner Клевер


Холодильник Bosch KIV38X22RU
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 277 л (217 + 60 л), 54.1x54.5x177.2 см, белый
–25%1569 р.
19 предложений

Холодильник Haier с полным NoFrost и полкой для бутылок — 1049 р. (скидка 201 р.)


Холодильник Haier C2F636CWRG
23 отзыва
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 364 л (256 + 108 л), зона свежести, 59.5x67.2x190.5 см, белый
–16%1049 р.
2 предложения

Стиральная машина Samsung с обработкой паром и управлением по Wi-Fi — 1199 р. (скидка 320 р.)


Стиральная машина Samsung WW80R62LVFWDLP
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 8 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 45 см, энергопотребление A, защита от протечек, 14 программ
–21%1199 р.
3 предложения

Стиральная машина Samsung с обработкой паром и дополнительным люком AddWash — 884 р. (скидка 80 р.)
Вернем еще 62 р. при оплате Onliner Клевер


Стиральная машина Samsung WW60K40G08WDLP
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 6 кг, отжим 1000 об/мин, глубина 45 см, энергопотребление A+++, 13 программ
–8%884 р.
12 предложений

Посудомоечная машина Bosch с индикацией на полу, теплообменником и третьим коробом — 1295 р. (скидка 324 р.)


Посудомоечная машина Bosch SMV46NX01R
2 отзыва
загрузка на 13 комплектов посуды, электронное управление, 6 программ, 59.8×55×81.5 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: луч
1892 р.
3 предложения

Посудомоечная машина AEG с индикацией на полу и третьим коробом — 1539 р. (скидка 496 р.)
Вернем еще 108 р. при оплате Onliner Клевер


Посудомоечная машина AEG FSR52917Z
загрузка на 14 комплектов посуды, сенсорное управление, 6 программ, 59.6×55×82 см, черный цвет, сушка: конденсационная, индикация на полу: луч
–11%1539 р.
5 предложений

Варочная поверхность Bosch. Газ на стекле — 666 р. (скидка 173 р.)


Варочная панель Bosch PNP6B6O90R
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 7500 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
–21%666 р.
1 предложение

Газ на стекле с конфоркой WOK Samsung — 479 р. (скидка 240 р.)


Варочная панель Samsung NA64H3030AK
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 8800 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 60x52 см
–33%479 р.
3 предложения

Популярная индукционная панель Bosch для не самой ‎сильной электропроводки — 869 р. (скидка 90 р.)
Вернем еще 61 р. при оплате Onliner Клевер


Варочная панель Bosch PUE611FB1E
8 отзывов
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 4600 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
–9%869 р.
27 предложений

Индукционная панель Siemens с сенсором жарения fryingSensor Plus — 1200 р. (скидка 247 р.)

Варочная панель Siemens EH677FFC5E
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7400 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 60.2x52 см
–17%1200 р.
7 предложений

Электрический духовой шкаф AEG с режимом пара для выпечки. Сделан в Германии — 1399 р. (скидка 442 р.)
Вернем еще 98 р. при оплате Onliner Клевер


Электрический духовой шкаф AEG BEM455120M
электрический с конвекцией, приготовление на пару, объем 71 л, 8 режимов, очистка паровая, проволочные направляющие, энергопотребление A+
–10%1399 р.
7 предложений

Электрический шкаф Electrolux с режимом пара для выпечки и 3-мя стеклами — 1363 р. (скидка 402 р.)


Электрический духовой шкаф Electrolux OED5H70X
электрический с конвекцией, приготовление на пару, объем 72 л, 9 режимов, очистка ручная/паровая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
–20%1362 р.
12 предложений

Электрический шкаф Bosch с 3-мя стеклами дверцы и электронным таймером — 779 р. (скидка 120 р.)


Электрический духовой шкаф Bosch HBF514BS0R
электрический с конвекцией, объем 66 л, 9 режимов, очистка ручная, проволочные направляющие, энергопотребление A
–13%779 р.
12 предложений

Итальянская вытяжка Elica по цене китайской — 179 р. (скидка 60 р.)
Вернем еще 12,5 р. при оплате Onliner Клевер


Кухонная вытяжка Elica Slimmy STD WH/A/60
конструкция телескопическая, монтаж для встраивания, ширина 59.8 см, управление механическое/кнопочное, производительность мотора 400 м³/ч, цвет белый
–25%179 р.
19 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Машинка для стрижки волос от производителя из экосистемы Xiaomi — 24.95 р. 49.9 р.


Машинка для стрижки волос Enchen Boost White EC-1001
для прически, длина стрижки: 0.7–21 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 2 часа
–50%24,95 р.
14 предложений
Машинка для стрижки волос Enchen Boost Black EC-1001
для прически, длина стрижки: 0.7–21 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 2 часа
–45%24,95 р.
17 предложений
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Электробритва Philips для сухого и влажного бритья — 139 р. (скидка 58 р.)


Электробритва Philips S3133/51
роторная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 1 час автономной работы
–29%139 р.
12 предложений

Бюджетная мужская аккумуляторная электробритва — 29 р. (скидка 23%)
Вернем еще 2,1 р. при оплате Onliner Клевер


Электробритва Enchen Blackstone ES-1001
1 отзыв
роторная, сухое бритье, питание от АКБ, 1 час 30 минут автономной работы
–23%29,90 р.
15 предложений

Профессиональный фен Philips с ионизацией — 79 р. (скидка 18%)


Фен Philips DryCare Pro BHD272/00
2100 Вт, ионизация, независимая регулировка температуры, шнур 1.8 м, черный
–18%79,00 р.
17 предложений

Набор домашнего доктора от Beurer. Тонометр, термометр и пульсоксиметр — 397 р. (скидка 52 р.)


Пульсоксиметр Beurer PO 30 + термометр FT 65 + тонометр BM 40
пульсоксиметр, с дисплеем, влагозащищенный корпус
–12%397 р.
1 предложение

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Проводная паровая швабра Tefal VP6555RH — 289 р. (скидка 90 р.)


Паровая швабра Tefal VP6555RH
1 отзыв
паровая швабра, 1200 Вт, пар 23 г/мин, бак 0.6 л
–24%289 р.
1 предложение

Беспроводная электрошвабра Karcher с богатой комплектацией — 672 р. (скидка 167 р.)


Электрошвабра Karcher FC 3 Cordless Premium (белый)
электрошвабра, 500 об/мин, бак 0.36 л
–20%672 р.
7 предложений

Беспроводной пылесос Dyson V6 Cord-Free — 559 р. (скидка 13%)
Вернем еще 39 р. при оплате Onliner Клевер


Пылесос Dyson V6 Cord-free
1 отзыв
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 100 Вт, потребление: 350 Вт, регулировка мощности на ручке, турбощетка
–13%559 р.
14 предложений

Вертикальный пылесос Bosch 2-в-1 с универсальным аккумулятором — 499 р. (скидка 100 р.)


Пылесос Bosch BBS611LAG
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на ручке, турбощетка
–17%499 р.
14 предложений

Беспроводной пылесос Xiaomi. Стильный, мощный, функциональный — 359.03 р. 499 р.
Вернем еще 25 р. при оплате Onliner Клевер


Пылесос Xiaomi Mi Handheld SCWXCQ01RR
1 отзыв
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 100 Вт, потребление: 350 Вт, регулировка мощности на корпусе, шум 72 дБ, турбощетка
–28%360 р.
23 предложения

Мощный пылесос Samsung с контейнером — 265 р. (скидка 17%)


Пылесос Samsung VCC8876H35/XEV
5 отзывов
с контейнером, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 430 Вт, потребление: 2200 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 80 дБ
–17%266 р.
1 предложение

Пылесос для мытья окон Karcher с богатой комплектацией — 158 р. (скидка 20 р.)
Вернем еще 11,1 р. при оплате Onliner Клевер


Пылесос Karcher WV 2 Premium 1.633-216.0
для мытья окон, пылесборник: контейнер, без регулировки мощности
–11%159 р.
23 предложения

Робот-пылесос для мытья окон — 288 р. (скидка 32 р.)
Вернем еще 20 р. при оплате Onliner Клевер


Робот для мытья окон dBot W100
влажная уборка, мощность 80 Вт
–10%288 р.
6 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W300 с механическим управлением — 540 р. (скидка 230 р.)
Вернем еще 38 р. при оплате Onliner Клевер


Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W300
1 отзыв
мойка воздуха, расход воды до 350 мл/ч, для помещения до 50 м², шум 43 дБ, питание: сеть, цвет белый
–30%540 р.
24 предложения

Мойка воздуха LG HW306LGE0 с электронным управлением и автоматическим поддержанием уровня влажности — 650 р. (скидка 130 р.)


Мойка воздуха LG HW306LGE0
12 отзывов
мойка воздуха, для помещения до 23 м², шум 21 дБ, питание: сеть, цвет белый
–17%650 р.
19 предложений

Увлажнитель воздуха Boneco Air-O-Swiss U200 с антибактериальным элементом и ароматизацией — 200 р. (скидка 70 р.)
Вернем еще 14 р. при оплате Onliner Клевер


Увлажнитель воздуха Boneco Air-O-Swiss U200
22 отзыва
ультразвуковой, помещение до 50 м², резервуар 3.5 л, шум 25 дБ
–26%200 р.
8 предложений

Увлажнитель Deerma с прозрачным корпусом — 59 р. 83 р.
Вернем еще 4 р. при оплате Onliner Клевер


Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F325
4 отзыва
ультразвуковой, производительность 300 мл/ч, резервуар 5 л, шум 35 дБ, цвет белый/прозрачный
–29%59,00 р.
26 предложений

Инфракрасный обогреватель Ballu для закрытых и полуоткрытых помещений — 35 р. (скидка 38%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.2
1 отзыв
инфракрасный, кварцевый, 1200 Вт, возможность крепления на стену, управление механическое, площадь обогрева 20 м2
–38%35,00 р.
15 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Чайник со свистком Rondell Turquoise — 54 р. (скидка 47%)


Чайник со свистком Rondell Turquoise RDS-939
2 л, нержавеющая сталь, бирюзовый, ручка стальная с изоляцией, термостойкое покрытие, многослойное дно
–47%54,50 р.
6 предложений

Кастрюли серии Rondell Turquoise — от 50 р. (скидка до 44%)


Кастрюля с длинной ручкой Rondell RDS-716
кастрюля с длинной ручкой, 1.5 л (16 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–44%49,95 р.
8 предложений
Кастрюля Rondell RDS-717
кастрюля, 2.8 л (15 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–34%62,50 р.
8 предложений
Кастрюля Rondell RDS-718
кастрюля, 3.8 л (17 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–36%69,50 р.
8 предложений

Набор кастрюль BOHMANN BH-06-175 — 64 р. (скидка 23%)
Вернем еще 4,5 р. при оплате Onliner Клевер


Набор кастрюль BOHMANN BH-06-175
набор кастрюль, 1.9 л (16 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–23%64,00 р.
13 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Кофе Lavazza в капсулах Nespresso — 10,9 р. (скидка 16%)


Кофе в капсулах Lavazza Armonico капсульный 10 шт
1 отзыв
капсулы Nespresso Original, арабика 100%, робуста 0%, темная обжарка
–16%10,90 р.
3 предложения
Кофе в капсулах Lavazza Ristretto 10 шт
капсулы Nespresso Original, темная обжарка, без кофеина
–16%10,90 р.
3 предложения
Кофе в капсулах Lavazza Deciso капсульный 10 шт
капсулы Nespresso Original, темная обжарка
–16%10,90 р.
3 предложения

Кофе Grano Milano в капсулах Nespresso — 7 р. (скидка 30%)


Кофе в капсулах Grano Milano Supremo 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 50%, робуста 50%, средняя обжарка
–30%7,00 р.
1 предложение
Кофе в капсулах Grano Milano Espresso 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 60%, робуста 40%, средняя обжарка
–30%7,00 р.
1 предложение
Кофе в капсулах Grano Milano Ristretto 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 70%, робуста 30%, средняя обжарка
–30%7,00 р.
1 предложение

Кофе в зернах Badilatti и Carraro по выгодным ценам с доставкой — от 9,5 р. (скидка до 26%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Кофе Carraro Delizia в зернах 1 кг
зерновой, арабика 30%, робуста 70%, средняя обжарка
–23%20,80 р.
1 предложение
Кофе Cafe Badilatti Espresso Bar в зернах 500 г
зерновой, арабика 80%, робуста 20%, темная обжарка
–24%43,35 р.
2 предложения
Кофе Cafe Badilatti Engiadina в зернах 500 г
зерновой, арабика 90%, робуста 10%, средняя обжарка
–15%48,45 р.
2 предложения
Кофе Carraro Puro Arabica в зернах 250 г
зерновой, арабика 100%, робуста 0%, средняя обжарка
–26%9,50 р.
1 предложение

Набор из 6 стаканов для кофе DeLonghi. Onliner рекомендует — 129 р. (скидка 30%)


Набор стаканов DeLonghi Mix Glasses DLSC302
3 отзыва
набор стаканов, для эспрессо/для латте/для капучино, 220 мл, стекло, цвет: прозрачный
–19%129 р.
11 предложений

Чашка с блюдцем Ikea — 6 р. (скидка 26%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Чашка с блюдцем Ikea Динера 404.296.41
чашка с блюдцем, для чая, керамика, цвет: серый
–23%6,00 р.
3 предложения

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Кресло. Удобное, как у босса — 511 р. (скидка 194 р.)
Вернем еще 36 р. при оплате Onliner Клевер


Кресло Signal Boss (коричневый)
для руководителя, спинка цельная, обивка: искусственная кожа, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), ширина 68 см
–28%511 р.
14 предложений

Стол для работы стоя с регулировкой высоты кнопками — 686 р. (скидка 163 р.)

Стол для работы стоя ErgoSmart Electric Desk (альпийский белый/белый)
стол для работы стоя, прямоугольная форма, 1380x800 мм, высота 730 мм ( 1230 мм, материал: ЛДСП (столешница), окрашенная сталь (опоры)
–19%686 р.
1 предложение

Регулируемая подставка на стол для работы сидя/стоя. Под ноутбук или монитор — от 236 р. (скидка 20%)


Подставка для работы стоя ErgoSmart Taigette
1 отзыв
подставка для работы стоя, прямоугольная форма, полка для клавиатуры, 800x410 мм, высота 110 мм ( 505 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
–20%242 р.
1 предложение
Подставка для работы стоя ErgoSmart Callisto
подставка для работы стоя, прямоугольная форма, 795x540 мм, высота 37 мм ( 407 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
–20%236 р.
1 предложение

Кронштейн для монитора с максимальной регулировкой под себя — 38 р. (скидка 21%)


Кронштейн ErgoSmart Simple
1 отзыв
настольный кронштейн для ЖК-монитора 17-32", наклон 90°, поворот 180°, цвет черный
–21%38,00 р.
5 предложений

Подвесной адаптер для ноутбука под кронштейн — 23 р. (скидка 21%)


Кронштейн ErgoSmart NBH-5
на кронштейн кронштейн для ЖК-монитора/для ноутбука 11-17", цвет черный
–21%23,00 р.
1 предложение

Настольная лампа для работы Yeelight с интеграцией в умный дом  — 279 р. (скидка 65 р.)


Yeelight Pro Smart LED Eye-care Desk Lamp YLTD04YL
2 отзыва
настольная лампа, расположение: настольное, светодиодные лампы, "умная" лампа, высота 50 см
–19%279 р.
5 предложений

Умный аккумуляторный ночник с теплым светом Yeelight — 79 р. (скидка 27%)
Вернем еще 5,5 р. при оплате Onliner Клевер


Ночник Yeelight Ambient Lamp
ночник, плафон прозрачный (пластик), каркас серебристый
–23%79,00 р.
8 предложений

Стильная настольная лампа Philips для работы и учебы — 99 р. (скидка 23%)
Вернем еще 6,9 р. при оплате Onliner Клевер


Philips LED Strider Desk Light (синий)
настольная лампа, расположение: настольное, светодиодные лампы, высота 41.3 см
–23%99,00 р.
1 предложение
Philips LED Strider Desk Light (белый)
настольная лампа, расположение: настольное, светодиодные лампы, высота 41.3 см
Нет в наличии

 
 
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Как мы уже писали в анонсе, в этом году «черная пятница» выпала на 27 ноября. Мы начинаем заранее, благо некоторые наши магазины уже сделали много привлекательных...
 
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