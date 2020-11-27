Рекордсмен по «суткам»? Студента БГУИР осудили в пятый раз, общий срок ареста — 71 сутки

Источник материала: Onliner

Ян Солонович, студент четвертого курса БГУИР, был задержан 1 ноября между станциями метро «Парк Челюскинцев» и «Московская», говорится в Telegram-канале «Мирный БГУИР». Парня завезли на Окрестина и дали 12 суток административного ареста. Но на этом все не закончилось. Позже Яна осудили еще четыре раза, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

В сумме Ян Солонович приговорен к 71 суткам административного ареста в пяти эпизодах подряд: его мать считает, что срок может быть еще больше.

— Как и многие, кто не согласен с тем, что происходит в нашей стране, он пошел на мирные акции протеста, — рассказала «Вясне» мама Яна, Ольга. — Никаких противоправных действий он не совершал (впрочем, как и все, кто мирно гуляет). Первого ноября моего сына задержали во время воскресного мирного марша в Куропаты против террора и, по моей информации, доставили в Партизанское РУВД. Там его допрашивали, и, вероятно, под некоторым давлением он якобы признался в 15 эпизодах участия в митингах в августе, сентябре и октябре. Оттуда сына повезли на Окрестина — и тут начался ад, который продолжается по сей день.

Всего Ян Саланович получил 71 сутки административного ареста по пяти эпизодам: 12 суток 2 ноября, 15 суток 5 ноября, 15 суток 10 ноября, 15 суток 18 ноября, 14 суток 26 ноября. Ольга считает, что ее ждут еще четыре суда, поэтому в целом ее сын может получить еще больше.

— Он уже получил 71 сутки административного ареста и сможет отсидеть еще 45. Всего 117 суток — возможно, в карцере. Освободиться он может только в марте 2021 года, — говорит она.