Женщина погибла под колесами погрузчика на территории сельхозпредприятия

Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили, что 23 ноября на территории сельскохозяйственного предприятия в Шкловском районе под колесами погрузчика погибла 55-летняя женщина, рабочая организации. Возбуждено уголовное дело.

— По данным следствия, 32-летний машинист-тракторист, управляя погрузчиком, выполнял разгрузочные работы. При движении передним ходом мужчина совершил наезд на 55-летнюю рабочую организации, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, — рассказали в СК.

Шкловским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса — «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда провели осмотр места происшествия, для последующего изучения изъята документация организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, а также автотехническая экспертиза погрузчика.