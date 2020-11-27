Перекупщика PlayStation 5 попытались ограбить. Он дал отпор

Источник материала: Onliner

В сети появилось видео конфликта между продавцом и покупателями PlayStation 5. Дело происходит в темное время суток на безлюдной парковке в канадском Бербанке. Один продает PlayStation 5, трое покупают. Сделка не состоялась, так как покупатели атаковали продавца газовым баллончиком.

Впрочем, завладеть консолью у них не вышло. Трижды продавец умудряется увернуться от газа, а троица нападавших оказалась нерешительной и после небольшой потасовки ретировалась с места преступления.