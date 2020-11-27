|
Минус 4, плюс 6. Россия обновила список забаненных белорусских предприятий
Источник материала: Onliner
Вчера и сегодня по сети прошли
Разбанены (с ограничениями):
Продукцию этих производителей будут принимать в России, пропуская через усиленный лабораторный контроль.
Еще четыре фирмы, до того находившиеся в режиме усиленного контроля, полностью реабилитированы с сегодняшнего дня:
Баланс между теми, кому можно в Россию и кому нельзя, несколько меняется. Напомним, вчера Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех предприятий:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера и сегодня по сети прошли переговоры заместителя премьера Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Последний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)