Минус 4, плюс 6. Россия обновила список забаненных белорусских предприятий

Источник материала: Onliner

Вчера и сегодня по сети прошли переговоры заместителя премьера Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Последний предложил белорусской стороне усилить лабораторный контроль животноводческих товаров, отправляемых в Россию. В то же время «с учетом гарантий» РБ россияне с 30 ноября намерены снять запрет с шести белорусских предприятий.

Разбанены (с ограничениями):

Полоцкий молочный комбинат;

Пружанский молочный комбинат;

Лунинецкий молочный завод;

1-я Минская птицефабрика;

агрокомбинат «Колос»;

ИООО «Беловежские деликатесы».

Продукцию этих производителей будут принимать в России, пропуская через усиленный лабораторный контроль.

Еще четыре фирмы, до того находившиеся в режиме усиленного контроля, полностью реабилитированы с сегодняшнего дня:

волковысское ОАО «Беллакт»;

Слуцкий сыродельный комбинат;

березовский филиал ОАО «Савушкин продукт»;

ивановский филиал ОАО «Савушкин продукт».

Баланс между теми, кому можно в Россию и кому нельзя, несколько меняется. Напомним, вчера Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех предприятий:

Брестский мясокомбинат;

Борисовский мясокомбинат №1;

СООО «Коскро»;

ЗАО «Юнимит».