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Минус 4, плюс 6. Россия обновила список забаненных белорусских предприятий

27.11.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера и сегодня по сети прошли переговоры заместителя премьера Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Последний предложил белорусской стороне усилить лабораторный контроль животноводческих товаров, отправляемых в Россию. В то же время «с учетом гарантий» РБ россияне с 30 ноября намерены снять запрет с шести белорусских предприятий.

Разбанены (с ограничениями):

  • Полоцкий молочный комбинат;
  • Пружанский молочный комбинат;
  • Лунинецкий молочный завод;
  • 1-я Минская птицефабрика;
  • агрокомбинат «Колос»;
  • ИООО «Беловежские деликатесы».

Продукцию этих производителей будут принимать в России, пропуская через усиленный лабораторный контроль.

Еще четыре фирмы, до того находившиеся в режиме усиленного контроля, полностью реабилитированы с сегодняшнего дня:

  • волковысское ОАО «Беллакт»;
  • Слуцкий сыродельный комбинат;
  • березовский филиал ОАО «Савушкин продукт»;
  • ивановский филиал ОАО «Савушкин продукт».

Баланс между теми, кому можно в Россию и кому нельзя, несколько меняется. Напомним, вчера Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех предприятий:

  • Брестский мясокомбинат;
  • Борисовский мясокомбинат №1;
  • СООО «Коскро»;
  • ЗАО «Юнимит».

 
 
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Вчера и сегодня по сети прошли переговоры заместителя премьера Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Последний...
 
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