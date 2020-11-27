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В проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей изменили правила движения

27.11.2020 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Раньше в проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей водители нарушали регулярно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей изменили правила движения

Специалисты Госавтоинспекции отследили ситуацию и разработали новый формат движения. Возле 16-й гимназии появились пешеходный переход и спящий полицейский. Рядом находятся ясли-сад, поэтому специально для маленьких пешеходов обустроили островок безопасности.

В проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей изменили правила движения

Надежда Косилко, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Благодаря данным инженерным решениям водителям станет намного легче увидеть пешеходов на проезжей части, а так же снизить скорость транспортных средств вблизи учреждений образования. Неправильно припаркованные автомобили мешали обзору.

Люди в материале: Надежда Косилко

 
 
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Новости Беларуси. Раньше в проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей водители нарушали регулярно, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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