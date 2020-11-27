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Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Источник материала: СТВ
В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда мужчины всё-таки одеваются стильно. Или их вынуждают обстоятельства.
Мы решили выяснить, какой же внешний вид считается стильным. Оказалось, что почти всегда это означает наличие в той или иной мере бороды.
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В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда...
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