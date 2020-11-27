ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода

27.11.2020 17:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда мужчины всё-таки одеваются стильно. Или их вынуждают обстоятельства. 

Мы решили выяснить, какой же внешний вид считается стильным. Оказалось, что почти всегда это означает наличие в той или иной мере бороды. 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/shanatic__mansi 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/stylingformens 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/nataljanoproblem 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/be_elegant_ru 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/menstylefashion.ae 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/fit50_bearded 

Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода
Фото: instagram.com/bradders_21 

Кстати, ранее мы рассказывали про невероятно стильных дедушек. Любой из них даст форму большинству мужчин – здесь подробнее

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане приглашают всех на воскресный Марш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика