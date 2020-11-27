Как мужчине выглядеть стильно? Понадобятся костюм и борода

Источник материала: СТВ

В большинстве своём мужчины не беспокоятся насчёт внешнего вида. Шутка, что парень надевает первые выпавшие из шкафа вещи, родилась не на пустом месте. Но иногда мужчины всё-таки одеваются стильно. Или их вынуждают обстоятельства.

Мы решили выяснить, какой же внешний вид считается стильным. Оказалось, что почти всегда это означает наличие в той или иной мере бороды.



Фото: instagram.com/shanatic__mansi



Фото: instagram.com/stylingformens



Фото: instagram.com/nataljanoproblem



Фото : instagram.com/be_elegant_ru



Фото: instagram.com/menstylefashion.ae



Фото : instagram.com/fit50_bearded



Фото : instagram.com/bradders_21