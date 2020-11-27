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«На себя не похожа»: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости
Источник материала: UDF
Полякова показала фото / instagram.com/polyakovamusic
Певица приняла участие в шоу «Маски» и предстала в образе Мальвины. Свои роскошные белые локоны она распустила, украсив их небольшим черным бантиком. Стилисты сделали Оле Поляковой кукольное лицо. Вероятно, Оля надела линзы.
Стоит отметить, что добрый образ Мальвины Оля решила слегка усовершенствовать. Певица надела достаточно откровенный наряд, который подчеркнул все ее достоинства.
Полякова показала фото / instagram.com/polyakovamusic
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Певица предстала в образе Мальвины.
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