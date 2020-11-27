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«На себя не похожа»: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости

27.11.2020 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«На себя не похожа»: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости
Полякова показала фото / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, на которой сама на себя не похожа.

Певица приняла участие в шоу «Маски» и предстала в образе Мальвины. Свои роскошные белые локоны она распустила, украсив их небольшим черным бантиком. Стилисты сделали Оле Поляковой кукольное лицо. Вероятно, Оля надела линзы.

Стоит отметить, что добрый образ Мальвины Оля решила слегка усовершенствовать. Певица надела достаточно откровенный наряд, который подчеркнул все ее достоинства.

«На себя не похожа»: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости

Полякова показала фото / instagram.com/polyakovamusic
 
 
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