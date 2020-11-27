Источник материала: UDF



Полякова показала фото / instagram.com/polyakovamusic

Полякова показала фото / instagram.com/polyakovamusic

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На себя не похожа»: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости Певица предстала в образе Мальвины.

Певица приняла участие в шоу «Маски» и предстала в образе Мальвины. Свои роскошные белые локоны она распустила, украсив их небольшим черным бантиком. Стилисты сделаликукольное лицо. Вероятно, Оля надела линзы.Стоит отметить, что добрый образ Мальвины Оля решила слегка усовершенствовать. Певица надела достаточно откровенный наряд, который подчеркнул все ее достоинства.