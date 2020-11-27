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Водолей - главный счастливчик предстоящего месяца / kamniinfo.ru

«…Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре…», – сказал эксперт.

«…Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца», – поделился астролог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астролог назвал знак Зодиака, которого в декабре ждет сказочное везение Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий.

Водолеям особенно будет фартить ближе к концу декабря, рассказал экспертПо словам, Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.Росс добавил, что для Водолеев главное – постоянно находиться в движении – быть в разъездах, налаживать новые контакты, завязывать дружбу с коллективами, создавать ассоциации.