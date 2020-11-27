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Астролог назвал знак Зодиака, которого в декабре ждет сказочное везение
Источник материала: UDF
Водолей - главный счастливчик предстоящего месяца / kamniinfo.ru
Водолеям особенно будет фартить ближе к концу декабря, рассказал эксперт
По словам Влада Росса, Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий и широких возможностей.
«…Поскольку две самые мощные и большие планеты солнечной системы – Сатурн и Юпитер – входят в знак Водолея, именно этому знаку Зодиака будет несказанно фартить в декабре…», – сказал эксперт.
Росс добавил, что для Водолеев главное – постоянно находиться в движении – быть в разъездах, налаживать новые контакты, завязывать дружбу с коллективами, создавать ассоциации.
«…Водолей в декабре откроет для себя широчайшие горизонты. Благоприятная ситуация сложится для него и в любви: декабрь станет отличным временем, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца», – поделился астролог.
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Водолеев ждет успех в карьере, возможно получение внушительных регалий.
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