Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Фото не передает всей атмосферы этого дома. Темный клинкерный кирпич ручной формовки на фасаде, белые створки окон, голубые двери, кованый забор — вся эта красота форм и текстур позволяет получить истинное эстетическое наслаждение», — описывали дом риелторы.

Таунхаусы на улице Ратомской. Одним из них владела семья Басковых. Фото Надежды Бужан

Дмитрий Басков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья Баскова продала таунхаус возле Дроздов и купила коттедж в английском стиле Бросается в глаза и высота потолков — до 6 метров.