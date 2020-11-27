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Семья Баскова продала таунхаус возле Дроздов и купила коттедж в английском стиле
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Площадь дома — более 500 квадратных метров. Он расположен севернее Ждановичей, в уютном месте между Свислочью и Минским морем. Неподалеку, метров за 300, находится санаторий «Белорусочка» — тот самый, где ловили российских «вагнеровцев».
«Фото не передает всей атмосферы этого дома. Темный клинкерный кирпич ручной формовки на фасаде, белые створки окон, голубые двери, кованый забор — вся эта красота форм и текстур позволяет получить истинное эстетическое наслаждение», — описывали дом риелторы.
Бросается в глаза и высота потолков — до 6 метров.
Сделка была заключена в сентябре 2020 года. Элитная недвижимость зарегистрирована на жену Дмитрия Баскова. Как сообщил телеграм-канал Антона Мотолько, официально дом стоил около $400 тысяч. Если это действительно так, то хозяин дома снизил цену втрое.
Как стало известно
«Олимпик Парк» — жилой комплекс на улице Ратомской. Его возводит компания «Тапас», связанная с Павлом Белым — нападающим хоккейной команды Александра Лукашенко.
Таунхаусы на улице Ратомской. Одним из них владела семья Басковых. Фото Надежды Бужан
Такие таунхаусы застройщик продавал по 300—450 тысяч долларов. Сумма этой сделки Баскова пока неизвестна, но на бумаге может приблизительно совпадать со стоимостью покупки дома в английском стиле в лесу.
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Дмитрий Басков
Родился в 1978 году. Был профессиональным хоккеистом. Выступал за юниорскую сборную Беларуси, но, став взрослым, спортивных достижений не имел. После завершения карьеры в 32 года стал хоккейным тренером, тренировал детскую команду «Грифоны» с Колей Лукашенко в составе. Затем стал тренером хоккейной команды Александра Лукашенко.
В 2017 году стал заместителем председателя Федерации хоккея (ныне председатель), с 2018 — генеральным директором хоккейного «Динамо» (Минск).
По словам Баскова, до 38 лет он жил в съемных квартирах, а деньги на собственное жилье заработал, удачно вложившись в стартап друзей.
В этом году Басков стал собственником 15% уставного фонда скандального аккумуляторного завода в Бресте. Владеет 11% строительной компании «Датч Стар», входит в совет директоров «БСБ-Банка».
Скандальную известность получил после убийства Романа Бондаренко. Местные жители заявили, что Басков находился на площади Перемен во время конфликта, который привел к трагедии. Вскоре в интернете появились и аудиозаписи с голосом, похожим на голос Баскова.
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Бросается в глаза и высота потолков — до 6 метров.
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