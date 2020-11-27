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Глава Россельхознадзора просит белорусскую сторону усилить контроль отправляемой в РФ продукции животноводства

27.11.2020 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к белорусской стороне с просьбой усилить лабораторный контроль продукции животноводства, отправляемой в РФ.

Глава Россельхознадзора просит белорусскую сторону усилить контроль отправляемой в РФ продукции животноводства
Фото: kuzbassnews.ru.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства, об этом шла речь 26 и 27 ноября в ходе онлайн-переговоров Данкверта с вице-премьером Беларуси Александром Субботиным.

Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.

По итогам переговоров 30 ноября снимается ограничение на ввоз в Россию продукции шести предприятий: Полоцкого молочного комбината (цельномолочной продукции, сухой молочной продукции, масла, творога и творожной продукции, сыра), Пружанского молочного комбината (сухой молочной продукции), Лунинецкого молочного завода (масла и сухой молочной продукции), 1-й Минской птицефабрики (пищевой яичной продукции, мяса птицы и субпродуктов), агрокомбината «Колос» (мяса птицы и ее субпродуктов, готовых мясных изделий и консервно-паштетной продукции из птицы), предприятия «Беловежские деликатесы» (готовых мясных изделий и полуфабрикатов из свинины, за исключением продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней).

Ввоз в Россию продукции этих предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила о снятии ограничений с 27 ноября на поставку молочной продукции четырех предприятий: производственных филиалов предприятия «Савушкин продукт» в Березе и Иваново, Слуцкого сыродельного комбината и «Беллакта».

 
 
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к белорусской стороне с просьбой усилить лабораторный контроль продукции животноводства, отправляемой в РФ.
 
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