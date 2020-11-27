|
Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения
Источник материала: Навiны
Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения. Как
Пиневич был исполняющим обязанности министра здравоохранения с 24 августа 2020 года, после того как его предшественник Владимир Караник возглавил Гродненский облисполком.
Ранее Пиневич работал первым заместителем министра. Он -- член исполкома Национального олимпийского комитета и коллегии Высшей аттестационной комиссии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», соответствующий указ Александр Лукашенко подписал утром 27 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)