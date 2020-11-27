ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения

27.11.2020 17:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», соответствующий указ Александр Лукашенко подписал утром 27 ноября.

Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения
Дмитрий Пиневич.

Пиневич был исполняющим обязанности министра здравоохранения с 24 августа 2020 года, после того как его предшественник Владимир Караник возглавил Гродненский облисполком.

Ранее Пиневич работал первым заместителем министра. Он -- член исполкома Национального олимпийского комитета и коллегии Высшей аттестационной комиссии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», соответствующий указ Александр Лукашенко подписал утром 27 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы было больше социальных лифтов». О чём говорили на диалоговой площадке с молодёжью Минска?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика