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В Новополоцке прошел обыск у оппозиционной активистки Ольги Дамаскиной, ее сын задержан
Источник материала: Навiны
У члена совета движения «За Свободу» Ольги Дамаскиной дома в Новополоцке (Витебская область) прошел обыск, ее сын Дмитрий Рыжиченко задержан.
В ходе обыска изъяты ноутбук, системный блок компьютера и планшет. Вся техника принадлежит либо Дамаскиной, либо ее мужу, о чем тот указал в объяснении.
Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела с санкции прокурора Анатолия Авсюка и продолжались около двух часов.
«Дмитрия забрали с работы и повезли к моей матери, у которой он жил до последнего времени, проводить обыск. И одновременно у нас дома», — сообщила
По словам активистки, она сейчас не дома, там находится муж. Сейчас семья заключает договор с адвокатом.
Обыск дома у матери Дамаскиной завершен. Изъят старый телефон Дмитрия.
Что именно инкриминируют Рыжиченко, пока не известно, также не известен его процессуальный статус и в рамках какого дела он задержан. «Что-то связанное с Telegram. Расследование ведет витебское управление Следственного комитета», — сказала Дамаскина.
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У члена совета движения «За Свободу» Ольги Дамаскиной дома в Новополоцке (Витебская область) прошел обыск, ее сын Дмитрий Рыжиченко задержан.
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