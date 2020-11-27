Проветривать машину после поездок и укрывать стекло покрывалом. Небанальные советы водителям накануне зимы

Источник материала: Tut.by

Шины поменял — и можно встречать зиму во всеоружии? С одной стороны, последние пару лет показали, что возить с собой в багажнике лопату совсем необязательно. С другой — низкие температуры и раннее ухудшение видимости никто не отменял, а потому к наступлению морозов все-таки стоит подготовиться. AUTO.TUT.BY вместе Михаилом Арефьевым, директором СТО «Титан Моторс» рассказывает о том, зачем брать с собой из дома бутылку с теплой водой, почему при минусовой температуре иногда нужно включать кондиционер и сколько времени нужно прогревать машину.

Нужно ехать, а на стекле — ледяная корка

Предотвратить это можно одним способом — замотать автомобиль в какое-нибудь покрывало. Между прочим, в северных странах так и делают. Например, в Норвегии можно встретить припаркованные автомобили, у которых на лобовом стекле лежит кусок ткани. Пришел, снял и поехал.



Такое ноу-хау с полотном на лобовом стекле мы лично встречали в Норвегии

А вот справиться с обледенением уже по факту можно сразу несколькими способами. И самый простой из них — бутылка с теплой водой. Что делать? Для начала открыть машину, завести ее и включить обдув стекла на полную мощность. Температуру тоже можно поставить на максимум. Некоторые автолюбители убеждены, что так делать нельзя, иначе от перепада температур треснет стекло. Но если машину только что завели, то воздух будет прогревать постепенно, по мере прогрева двигателя.

А вот поливать на стекло горячей водой как раз чревато. Поэтому берем теплую воду и потом сразу начинаем работать скребком. Аналогичным образом поступаем и с боковыми стеклами. Этот же способ избавит от наледи и щетки стеклоочистителей.

В качестве альтернативы можно использовать раствор соли, заводские жидкости для размораживания стекол. Но в реальности достаточно бутылки теплой воды.

А если стекла обледенели внутри?

Бывает так, что утром садишься в автомобиль, а стекла заледенели изнутри из-за того, что влага в воздухе сконденсировалась на холодных стеклах и замерзла. Существует несколько народных советов на этот счет. Например, можно возить в салоне полотняный мешок с кошачьим наполнителем — он будет впитывать излишнюю влагу. Еще советуют натереть стекло изнутри кремом для бритья или мыльным раствором. Домашний эксперимент подтвердил, что пена для бритья предотвращает запотевание стекла.



Чистое пятно внутри обработано пеной для бритья

Но лучше всего перед тем, как покинуть автомобиль на ночевку, подержать пару-тройку минут все двери открытыми, чтобы выровнять температуру внутри и снаружи. На утро никакой наледи на стеклах внутри не будет. Еще один вариант — «подсушить» воздух внутри, включив кондиционер за минут десять до завершения поездки.

Часто бывает, что завести автомобиль не удается. Но не потому, что сел аккумулятор. А потому что не удалось попасть в салон — примерзли двери, ручки, замки.

Как сделать так, чтобы дворники и двери не примерзали?

С примерзшими дверями поступаем так же, как и с лобовым стеклом — поливаем по стыку с кузовом теплой водой, открываем дверь, заводим машину. Но после этого обязательно вытираем насухо все резиновые уплотнители. А в идеале обрабатываем их специальной силиконовой смазкой, чтобы избежать примерзания в дальнейшем.

Бороться с примерзанием «дворников» тоже можно несколькими способами. Самый распространенный — просто поднять их на ночь. Но при этом растягивается прижимная пружина, и если постоянно практиковать такой способ, то «дворники» перестанут плотно прилегать к лобовому стеклу. Некоторые автолюбители советуют натягивать на щетки стеклоочистителей старые (или даже новые) носки. Честно говоря, встречать зимой автомобиль с носками на «дворниках» нам еще не приходилось. Но если не касаться эстетической стороны вопроса, то этот способ работает.

А вообще, примерзшие дворники легко «освобождаются» все той же теплой водой из бутылки. И очевидно, что после процедуры оттаивания их надо протереть от воды. Кстати, сами резиновые щетки перед зимой нелишним будет сменить. Если с водой изношенные резинки еще худо-бедно справляются, то зимние реагенты будут размазывать по лобовому стеклу.

При желании носки можно натянуть и на наружные зеркала. Но это будет выглядеть еще менее эстетично, чем носки на «дворниках».

На всякий случай

И хоть настоящей зимы мы уже давно не видели, стоит закинуть в багажник несколько полезных предметов: буксировочный трос, провода для «прикуривания», лопату, зажигалку, а еще лучше небольшой баллон с газовой горелкой. В дороге, особенно дальней, всякое может произойти.

Зачем зимой включать кондиционер?





Этот совет точно кажется неожиданным. Где зима, и где кондиционер. Но специалисты именно так и советуют — чистить кондиционер нужно перед началом зимы. И вот почему.

Если этого не сделать, в пыли, пыльце, частичках мусора, которые попадают в радиаторы и фильтры системы очистки воздуха вместе с воздухом с улицы, начнут размножаться бактерии и грибки. В результате первое же весеннее включение кондиционера вместо приятной свежести подарит вам совершенно иные ощущения.

Из первого этапа вытекает второй. Зимой кондиционер нужно включать. Хотя бы пару раз в неделю. Узлы системы кондиционирования нуждаются в смазке, а ее роль выполняет хладагент, циркулирующий по трубкам кондиционера. Если система простаивает и бездействует, тонкая масляная пленка стекает вниз, оставляя детали без защиты.

Наш эксперт предупреждает, что сам по себе кондиционер зимой не включится, это нужно делать принудительно. Либо пользоваться режимом обдува лобового стекла. В этом режиме кондиционер включается, чтобы осушить поступающий воздух и справиться с запотеванием стекол.

Проверяем тормоза и ремни агрегатов. Это важно!

Перед зимой важно визуально и инструментально оценить состояние тормозной системы, желательно на тормозном стенде, который измеряет момент на каждом колесе.





— Когда летом тормозишь на сухом асфальте, то разницу в тормозном усилии на разных колесах можно и не почувствовать из-за хорошего сцепления с дорогой. А вот зимой, на скользком покрытии неравномерная работа тормозов может привести к срыву автомобиля в скольжение. Нажал на педаль, одна сторона «схватила», и автомобиль начинает разворачивать боком.

Для примера расскажем случай из практики СТО. Клиенту посоветовали еще летом поменять ремень генератора. Он отказался, заявив, что механикам лишь бы что-нибудь поменять, а вот сосед считает ремень еще вполне годным. И вот зимой, где-то под Могилевом этот ремень рвется. Мороз — минус 20 градусов. И он прождал четыре часа эвакуатор.

Вывод из этой истории можно сделать простой — перед зимой стоит обратить внимание даже на казалось бы незначительные детали. Остаться без генератора где-то вдалеке от основных трасс — хлопотное дельце. Но если вы уверены в состоянии ремня — этот этап можно и пропустить.

Автозапуск прогреет машину, пока вы дома, но увеличит расход топлива на 20 процентов

Сейчас автозапуском комплектуют даже недорогие автомобили. Система позволяет либо дистанционно, либо по таймеру заводить двигатель для прогрева. Плюсы очевидны — за чашкой утреннего кофе можно нажать кнопку, и через полчаса спуститься и сесть в уже прогретый автомобиль. Если нет автозапуска в заводском исполнении, то не проблема установить сигнализацию с этой функцией. Готовые решения стоят не так уж и дорого — порядка 200 рублей. И еще примерно столько же придется отдать за установку.





Но и здесь есть свои нюансы. Если устанавливать автозапуск с целью прогреть салон авто к моменту выхода, то с дизельным двигателем это практически бесполезное занятие — на холостых оборотах он практически не греется. Если только производитель не предусмотрел дополнительных нагревателей воздуха. Например, практикуется установка тэнов в системе отопления и вентиляции.

— Нужно понимать, что использование системы автозапуска сильно увеличивает расход топлива. Готовьтесь к тому, что он вырастет процентов на двадцать, если постоянно пользоваться этой функцией.

Сколько времени нужно греть машину зимой?

Наш эксперт Михаил Арефьев — убежденный противник прогрева. По мнению специалиста больше минуты молотить на холостых оборотах нет смысла. Завел, дал двигателю поработать 30 секунд — и можно начинать движение. Но, понятно, не стоит сходу выкручивать двигатель до максимальных оборотов. А так все будет крутиться, все будет вращаться и нигде никакой беды не случится. Разве что на улице минус тридцать. Тогда можно две-три минуты подождать.

— В современных автомобилях в картографию двигателя вносится режим прогрева. И такой же режим работы есть в автоматической коробке передач. Так что еще раз — прогревать автомобиль по 10−15 минут нет никакого смысла.