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Не учёл погодные условия. В Минске столкнулись легковушка и МАЗ

27.11.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на улице Ленина. Никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не учёл погодные условия. В Минске столкнулись легковушка и МАЗ

Водитель легковушки двигался со стороны Смоленской в направлении Ульяновской, не учел погодные условия и выбрал неправильную скорость.

Не учёл погодные условия. В Минске столкнулись легковушка и МАЗ

В результате автомобиль столкнулся с МАЗом. По факту ДТП проводится проверка.

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Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на улице Ленина. Никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель легковушки...
 
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