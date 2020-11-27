Не учёл погодные условия. В Минске столкнулись легковушка и МАЗ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на улице Ленина. Никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель легковушки двигался со стороны Смоленской в направлении Ульяновской, не учел погодные условия и выбрал неправильную скорость.





В результате автомобиль столкнулся с МАЗом. По факту ДТП проводится проверка.