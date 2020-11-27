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Не учёл погодные условия. В Минске столкнулись легковушка и МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на улице Ленина. Никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель легковушки двигался со стороны Смоленской в направлении Ульяновской, не учел погодные условия и выбрал неправильную скорость.
В результате автомобиль столкнулся с МАЗом. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на улице Ленина. Никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель легковушки...
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